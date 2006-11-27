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VIII международный театральный фестиваль NET

27 ноября
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27 ноября 2006
С 27 ноября по 6 декабря 2006 года в Москве прошел международный театральный фестиваль NET (Новый Европейский Театр). Каждый год этот фестиваль предлагает новый ракурс, новый срез театрального процесса и знакомит московских зрителей с лучшими образцами мирового сценического искусства. Центральной темой восьмого фестиваля стал невербальный театр. В спектаклях, представленных на NET-2006, слово либо не звучит вовсе, либо его объём и значение минимальны. Преимущество отдаётся языку тела, пространства, фактур и вещей.
В фестивале принимали участие Русский инженерный театр АХЕ и мексиканский театр Linea de Sombra, которые вместе создали спектакль «Фауст в кубе», Компания Ио Стромгрена (Норвегия) со спектаклем «Госпиталь». Театр дю Радо, Одеон – театр Европы, Осенний фестиваль (Франция) представили спектакль «Кода», Группа «dreamthinkspeak» (Великобритания) – спектакль «Не оглядывайся», Театральная группа «Клипа» (Израиль) – спектакль «Орфей». Спектакли разнообразны как по жанру (environmental theatre, contemporary dance, пластический театр, театр предметов, "традиционный" драматический театр), так и по интонации (от задушевной до жесткой). Также в рамках фестиваля состоялась встреча с режиссёром Штефаном Кэги – одним из основателей и участников неформальной творческой группы Rimini Protokoll, работающей в технике документального театра. Завершают программу спектакли "Федра. Золотой колос" режиссёра Андрiя Жолдака (Театр Наций, Россия) и «Соня» по рассказу Татьяны Толстой режиссера Алвиса Херманиса (Новый рижский театр, Латвия).
В театральном центре на Страстном в рамках проекта «Золотая лекция» прошли встречи с актёрами и режиссёрами, представляющими свои театральные проекты.

Информация сайта www.netfest.ru.
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