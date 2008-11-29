Театр Станиславского: Сезон премьер

Новый художественный руководитель Драматического театра имени Станиславского Александр Галибин
открыл сезон премьер спектаклем «Я пришел». Выбор пьесы не случаен. Режиссер решил поговорить со зрителем на вечные темы: любовь, таинство брака, кризис среднего возраста. Спектакль не провоцирует чувство безысходности, а взывает к доброте, чуткости, пониманию и состраданию. В постановке использованы все технические средства театра: компьютер, свет, цвет, телевидение.
Главный герой спектакля «Я пришел» совершает фантастическое путешествие от рождения до смерти, и на этом пути его сопровождает ангел. Время здесь относительно, а пространство пластично. Что касается взаимоотношений героя с близкими, то здесь представлен целый спектр – от философских бесед до сцен ревности. «Это человек. Вот он родился, с открытыми глазами пытается идти по жизни. Конфликты для него ужасны, он не может разобраться, но такова жизнь»
, – поясняет актер Константин Богданов
.
Спектакль ставили два режиссера. На подготовительном этапе с труппой работал Григорий Катаев. Он вел переписку с автором пьесы Николаем Халезиным. Чтобы добиться большей образности, специально для спектакля Театра Станиславского текст был несколько изменен. Постановкой занимался новый худрук Александр Галибин. «Мне кажется, что она соответствует моему восприятию сегодняшнего дня, как я понимаю современную драматургию, как, мне кажется, она должна разговаривать»
, – замечает Галибин.
В спектакле практически нет декораций. Их заменяют элементы видеоарта и театра теней. Подзаголовок спектакля: «ироническая притча в семи фантазиях». Именно так авторы воспринимают психологические противоречия и бытовые конфликты современного человека. В декабре в Театре имени Станиславского состоится новая премьера. Александр Галибин ставит спектакль «Авария» по пьесе швейцарского драматурга Фридриха Дюрренматта.
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