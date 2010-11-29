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«Остановка на Беговой» с Виктором Славкиным

29 ноября
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29 ноября 2010
«Остановка на Беговой» с Виктором СлавкинымЦентр драматургии и режиссуры Алексея Казанцева и Михаила Рощина - новый проект «Остановка на Беговой».
29 ноября 2010 - «Остановка на Беговой» с Виктором Славкиным.
Ведущий беседы - Григорий Заславский.
Виктор Славкин – один из самых известных отечественных драматургов, сценарист, автор юмористических рассказов.
«…драматургия похожа на архитектуру. Строительство пьесы нужно поверять инженерным расчетом».
«…пришли новые люди, я не хочу повторить ошибки …устраивать выволочку следующему поколению».
Первые пьесы Виктора Славкина относились к театру гротеска, абсурда - одноактные «Оркестр» (1965), «Плохая квартира» (1966), «Мороз» (1968). Тогда же Марк Розовский поставил «Плохую квартиру» в «Нашем доме», и эти пьесы широко ставились студенческими театрами по всей стране. Огромную известность принесла Виктору Славкину пьеса «Взрослая дочь молодого человека» - написанная в 1975 году, она была поставлена в 1979 году Анатолием Васильевым на сцене Московского театра имени Станиславского. В 1985 году в Театре на Таганке состоялась премьера спектакля «Серсо».
Кроме того, драматург работал для кино и телевидения - писал сценарии мультфильмов («Пуговица», «Черно-белое кино», «Расскажите сказку, доктор»), был одним из создателей и ведущих телепередачи «Старая квартира». Судьбе поколения шестидесятых посвящена книга Славкина «Памятник неизвестному стиляге».
Арт-директора программы «Остановка на Беговой» - Григорий Заславский, журналист, театральный критик, автор книг, статей, передач и Георг Жено, режиссер, основатель и художественный руководитель Театра им. Йозефа Бойса, куратор документального театра в Театре.DOC.

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