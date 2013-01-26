Гамлет с гитарой. Премьера в Театре на Таганке.

29 ноября 1971
Я Гамлет, я насилье презирал,
Я наплевал на датскую корону,-
Но в их глазах - за трон я глотку рвал
И убивал соперника по трону.
В Московском театре на Таганке прошла премьера спектакля «Гамлет» в постановке Юрия Любимова и с Владимиром Высоцким в главной роли. В течение десяти лет спектакль будоражил умы и сердца. После смерти Высоцкого спектакль был выведен из репертуара Театра...
Первый состав:
Гамлет - Владимир Высоцкий,
Гертруда - Алла Демидова
Клавдий - Вениамин Смехов
Офелия - Наталия Сайко
Горацио - Леонид Филатов
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