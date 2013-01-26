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Гамлет с гитарой. Премьера в Театре на Таганке.

29 ноября
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29 ноября 1971
Я Гамлет, я насилье презирал,
Я наплевал на датскую корону,-
Но в их глазах - за трон я глотку рвал
И убивал соперника по трону.

В Московском театре на Таганке прошла премьера спектакля «Гамлет» в постановке Юрия Любимова и с Владимиром Высоцким в главной роли. В течение десяти лет спектакль будоражил умы и сердца. После смерти Высоцкого спектакль был выведен из репертуара Театра...

Первый состав:
Гамлет - Владимир Высоцкий,
Гертруда - Алла Демидова
Клавдий - Вениамин Смехов
Офелия - Наталия Сайко
Горацио - Леонид Филатов
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персоны
Владимир ВысоцкийАлла ДемидоваНаталья СайкоВениамин СмеховЛеонид Филатов
театры
Театр на Таганке

обсуждение >>
№ 5
Иван Леонтьев (Севастополь)   26.01.2013 - 19:52
Статья подписана автором Ю.Рыбальченко.Кстати на концерте в клубе завода"Ленинская Кузница" В.Высоцкий запрещал записывать на магнитофоны свои песни потому что они мешали ему во время исполнения.Концерт... читать далее>>
№ 4
Иван Леонтьев (Севастополь)   26.01.2013 - 19:42
Мне выпало счастье побывать на концерте В.Высоцкого на заводе"Ленинская кузница" в конце апреля-в начале мая 1971 года и на его спектаклях а не в сентябре 1971 г.как написано в статье, читать далее>>
№ 3
Т-татьян@   29.11.2012 - 10:47
Жаль, что Ю. П. Любимов не разрешал снимать постановки Таганки для телевидения. Для истории запечатлены только фрагменты с любительских съёмок. читать далее>>
№ 2
Усубалиев Адилет (Кыргызстан, Бишкек)   22.09.2009 - 14:07
Гамлет с гитарой, да хотелось б увидеть читать далее>>
№ 1
Евгений (Самара)   13.02.2008 - 02:57
Жаль,что не видел этого спектакля!Интересно, а есть видиозапись? читать далее>>
Всего сообщений: 5
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