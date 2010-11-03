«Летучая мышь». Премьера

анонс

Новый сезон театра МОСТ открылся двумя премьерами - «Дежавю» (по пьесе М. Бермана) и «Аттракцион» (по роману «Взятие Измаила»).

8 декабря 2006

Для любви не названа цена...

8 декабря 2006 года в театре "Ленком", как всегда при аншлаге, был сыгран музыкальный спектакль "Юнона и Авось". Один из любимых мюзиклов россиян отметил 25-летний юбилей.