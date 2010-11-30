«Заполярная правда» - для ООН

30 ноября и 1 декабря спектакль «Заполярная правда» Театра.doc
был показан сотрудникам российского представительства ООН.
1 декабря во всем мире отмечался Всемирный день борьбы со СПИДом. Это день укрепления усилий по борьбе с эпидемией ВИЧ-инфекции, которая продолжает распространяться во всех странах.
Люди, живущие с ВИЧ, испытывают по отношению к себе стигму и дискриминацию. Детей не принимают в детские сады, отказывают в приеме на работу, бывают трудности в доступе к лечению. По данным правозащитной организации АГОРА за 2010 год зарегистрировано более 100 обращений по нарушений прав людей, живущих с ВИЧ. По результатам исследования аналитического Центра Юрия Левады около половины людей, живущих с ВИЧ, подвергались угрозам и оскорблениям. По мнению опрошенных, происходит это потому, что люди не знают путей передачи ВИЧ и боятся заразиться посредством случайного контакта, а также думают, что иметь ВИЧ позорно.
Герои спектакля московского Театра.doc «Заполярная правда»
- люди, живущие с ВИЧ. Причем не абстрактные люди, а из города Норильска, где режиссер и автор спектакля Георг Жено
и Юрий Клавдиев
на протяжении трех недель жили в помещении городского Центра СПИД и плотно общались с пациентами, чтобы проникнуться их проблемами, чувствами и переживаниями.
- Это один из самых острых опытов в моей жизни, -
говорит режиссер спектакля Георг Жено
. – В Норильске тема ВИЧ особая. Город обособленный, очень распространены и востребованы услуги работниц коммерческого секса, презервативы не популярны, и люди резко негативно относятся к ВИЧ-инфицированным.
В результате родился спектакль в жанре вербатим – жанре документального театра, полностью построенного на диалогах реальных людей. Театр.doc
специализируется именно на этом жанре.
Премьера «Заполярной правды»
состоялась в Норильске прямо в городском Центре СПИД и на ней присутствовали герои спектакля. После обсуждения в спектакль внесли поправки и сегодня он показывается как на московской сцене Театр.doc
, так и во время гастролей по стране. Остросоциальная тема, представленная на театральной сцене, привлекает внимание к проблеме людей, живущих с ВИЧ и вопросам толерантности.
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