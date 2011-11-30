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«Обыкновенное чудо». Премьера на Таганке

30 ноября
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30 ноября 2011
«Обыкновенное чудо». Премьера на Таганке30 ноября, 1, 12 и 16 декабря театр «Содружество актеров Таганки» - премьера спектакля Натальи Старковой «Обыкновенное чудо» по пьесе Евгения Шварца.
Бессмертный Волшебник и земная женщина. «Как уживаются столь разные люди?» - задает он вопрос самому себе в самом начале спектакля, и тут же отвечает: «А очень просто. Как в жизни». И доказательством тому 15 лет, прожитых вместе. А почему пьеса называется «Обыкновенное чудо»? Что же это за чудо такое, если оно обыкновенное? Чудо без участия волшебства – неразгаданная «формула любви»? В честной попытке ответить на этот вопрос встретились и создатели спектакля.
Наталья Старкова, режиссер:
«Я никогда бы не взяла этот материал, если бы вдруг – после того, как перечитала текст Евгения Шварца – не услышала в нем те слова и мысли, на которые раньше никогда не обращала внимания. Этот спектакль не игра с нашими ассоциациями, а честная попытка поставить пьесу, которая неожиданно открылась для нас новыми смыслами. С самого начала было ясно, что и распределение ролей будет неожиданным. И музыка у нас звучит другая: все мы любим прекрасные композиции Геннадия Гладкова, но именно потому, что мы иначе увидели историю, у нас даже не возникало потребности обратиться к ним. Нарочитых различий, конечно, искать тоже не нужно, потому что если у автора Юноша-Медведь влюбляется в очаровательную Принцессу, то почему же мы должны трактовать это как-то иначе?..»
Михаил Басов, заслуженный артист России, исполнитель роли Министра-администратора:
«Позволю себе напомнить, что всеми нами любимый фильм снят не по пьесе Евгения Шварца, а по пьесе Григория Горина… А это большая разница. И если у Горина во главу угла, как мне кажется, поставлены муки и одиночество Творца, который все это создает, то здесь, у Шварца, на мой опять-таки взгляд, тот же Творец – он не одинок, он влюблен, он раним, конфликтен, иногда слаб, иногда даже смешон, словом – это совершенно живой человек. Про своего персонажа ничего говорить не хочу, кроме того, что это совсем не то…не хочу сравнивать, но это точно – совершенно другой персонаж, и в чем-то абсолютно неожиданный...»
Алексей Емцов, исполнитель роли Короля:
«Мой персонаж если любит, так любит, если стреляет – то стреляет, ему не претит встать на колени перед подчиненными… и все ради любви к дочери. «Не надо смеяться, я человек начитанный и совестливый» - это мой персонаж говорит сам о себе, и я с ним совершенно согласен.»
Действующие лица:
Волшебник – Данила Перов
Хозяйка – Мария Федосова, Анна Данькова
Медведь – Игорь Иванов, Роман Серков
Король – Алексей Емцов
Принцесса – Кристина Грубник, Надежда Бодякова
Министр-администратор – Засл. артист России Михаил Басов
1-ый министр – Владимир Завикторин, Евгений Осокин
Палач, охотник – Кирилл Петров, Александр Плентайтис
Сценография – Василий Крутипорох
Художник по костюмам – Засл. арт. Карелии Снежана Савельева
Художник по свету – Елена Перельман
Звукорежиссер – Ольга Кронкоянс
Помощник режиссера – Дина Жукова

«Содружество актеров Таганки»
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персоны
Михаил Басов (II)Геннадий ГладковГригорий ГоринКристина ГрубникАнна ДаньковаАлексей ЕмцовВладимир ЗавикторинИгорь Иванов (VII)Евгений ОсокинДанила ПеровКирилл ПетровАлександр ПлентайтисРоман СерковМария ФедосоваЕвгений Шварц
театры
Содружество актеров Таганки

обсуждение >>
№ 1
гончаров (курск)   3.12.2011 - 12:38
Для Михаила Басова.Григорий Горин не имеет никакого отношения к фильму ,,Обыкновенное чудо,, читать далее>>
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