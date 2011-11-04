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Вольные «невольницы», или История о золотой клетке

4 ноября
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4 ноября 2011
Театр им.В.Ф.Комиссаржевской представил премьеру спектакля «Невольницы» (4, 5 и 18 ноября)
Незаслуженно забытая блестящая комедия Александра Островского «Невольницы» написана автором в 1881 году, ровно 130 лет назад. Пестрый, напоенный чувствами мир старого Замоскворечья прорывается в сегодняшний день сквозь пелену «свободных отношений», необязательных встреч, случайных слов и привычных серых будней.
В этой пьесе играли великие русские артисты - М. Ермолова и А. Ленский, М. Савина и В.Давыдов. Пьеса была поставлена в Малом (1883), Александринском театрах (1888), театре им.М.Н.Ермоловой (1948, 1996), московском театре им.А.С.Пушкина.
В первоначальном замысле автора эта пьеса, невольно отсылающая к Ветхому Завету, называлась «Иосиф Прекрасный» по имени одного из двенадцати сынов Иакова. Однако Островский первоначальный сюжет пьесы изменил, переместив смысловые акценты. Тем не менее, сюжет актуален в любую эпоху: старый богатый муж, молодая жена, мечты о несбыточном и чувства, запертые в «золотой клетке»... За комичными ситуациями и «вкусным» языком автора просматриваются вполне актуальные мысли: как сохранить верность, как отличить любовь от влюбленности и что такое сегодня институт брака - в этом пытаются разобраться создатели спектакля. Сценография, придуманная уникальным театральным художником Александром Орловым, сквозь череду просторных живописных анфилад уносит нас в восхитительный водоворот чувств и фантазий….

Режиссер спектакля – н.а.России Георгий Корольчук:
Уже в середине 18 века человека стали рассматривать как винтик в машине общественной жизни. Главным стали его профессиональная принадлежность, его полезность для нужд общественных, а не его душевное вечное начало. Этот механизм, запущенный несколько веков назад, имеет свои плоды. Сегодня ни для кого не секрет, что кредо современного человека - это зарабатывание денег и потребление удовольствия, которое служит заменителем истинного чувства.
«Невольницы» - это комедия о сильной, настоящей, незапятнанной надежде на любовь. Человек волен выбирать любовь и нелюбовь, но каковы мотивы этого выбора? На переломе эпох думал об этом Александр Николаевич Островский - спустя 130 лет продолжаем размышлять об этом и мы…

Автор пьесы – Александр Островский
Режиссер - н.а.России Г.Корольчук
Художник - з.д. искусств России Александр Орлов
Музыкальное оформление – з.р.культуры России Владлен Неплох
В спектакле заняты: заслуженные артисты России Анатолий Худолеев, Ольга Белявская, Валентина Панина, Наталья Четверикова, заслуженный работник культуры России Александр Вонтов, артисты Ольга Арикова, Константин Демидов, Александр Макин

Драматический театр им. В.Ф. Комиссаржевской
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Ольга АриковаОльга БелявскаяАлександр ВонтовКонстантин ДемидовГеоргий КорольчукАлександр МакинАлександр Орлов (V)Валентина ПанинаАнатолий ХудолеевНаталья Четверикова
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