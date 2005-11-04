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Романтическая драма на сцене Иркутского театра

4 ноября
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4 ноября 2005
В Иркутском драматическом академическом театре состоялась премьера спектакля в постановке Геннадия Шапошникова "Встречи с адмиралом Колчаком" по обновленной пьесе Сергея Остроумова. Главную роль в спектакле играет народный артист России Георгий Тараторкин.
Сергей Остроумов:
"В Иркутске Колчак готовился к полярным экспедициям, и по их окончании выступал с докладом в отделении Русского географического общества (сейчас в этом здании находится областной краеведческий музей). Отсюда он уезжал на русско-японскую войну. В Иркутске в Морском Харлампиевском храме венчался с женой Софьей. Здесь же и был расстрелян большевиками без суда и следствия в 1920 году".

По материалам Интерфакс-Сибирь
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Самый северный в мире Норильский Заполярный театр драмы им. Вл. Маяковского 5 ноября 2006 года отметил свое 65-летие. История творческого коллектива начиналась трагически - в сталинских лагерях на Таймырском полуострове.
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