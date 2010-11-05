«Коварство и Любовь». Премьера

анонс

7 марта 1905 г. — начало гастролей по России Передвижного общедоступного театра П.П. Гайдебурова и Н.Ф. Скарской.

14 ноября в Центр Драматургии и Режиссуры Алексея Казанцева и Михаила Рощина состоится премьера нового спектакля по пьесе Михаила Дурненкова «Хлам».

17 июня 2007

О "Хрустальной Турандот-2007"

Главная задача Высшей театральной премии Москвы "Хрустальной Турандот" - отметить не только известных актеров, но и тех, кого слава еще не нашла.