Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Норильскому Заполярному театру - 65 лет

5 ноября
Все года

Театральная хроника >>
5 ноября 2006
Самый северный в мире Норильский Заполярный театр драмы им. Вл. Маяковского 5 ноября 2006 года отметил свое 65-летие. История творческого коллектива начиналась трагически - в сталинских лагерях на Таймырском полуострове. Почти в каждом из лаготделений создавалась своя труппа, полупрофессиональная по статусу, но с первоклассными мастерами.
В театре играли Евдокия Урусова (урожденная княгиня, актриса Театра им. Ермоловой), Виталий Головин (сын певца Большого театра, обвиненный в убийстве Зинаиды Райх), Георгий Жженов, Иннокентий Смоктуновский. В 1944 году на Таймыр в полном составе отправили Львовскую хоровую капеллу. Каждый год театр проводил фестивали (и среди заключенных, и среди тех, кто их охранял).
Сейчас Заполярный театр драмы - это один из лучших театров в Красноярском крае, на протяжении десятилетия неизменный лидер ежегодных фестивалей.

Информация ИА REGNUM-KNews
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Георгий ЖжёновЗинаида РайхИннокентий Смоктуновский
театры
Норильский театр драмы

обсуждение >>
№ 1
Ксения (Норильск)   19.10.2008 - 09:38
Почему так мало информации о нашем родном театре? читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

МХАТ им. М.Горького поставил пьесу о "народной", советской интеллигенции

МХАТ им. М.Горького поставил пьесу о "народной", советской интеллигенции

В 1934 году "главный драматург" сталинской эпохи Александр Корейчук создал пьесу "Платон Кречет" о жизни советской интеллигенции 30-х годов. В центре пьесы - образ талантливого хирурга Платона Кречета, человека, смысл жизни которого - служение людям.
Театр на войне...

Театр на войне...

В начале лета 1941 года начались традиционные летние гастроли театров. Московский Художественный театр им. Горького привез на гастроли в Минск спектакли «На дне», «Дни Турбиных», «Школа злословия» и «Тартюф».
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Вадим Васильевич Костроменко
1 ноября ушел из жизни режиссер Вадим Васильевич Костроменко.
Сергей Кудрявцев
1 ноября ушёл из жизни актёр Сергей Кудрявцев.
Алексей Николаевич Самохвалов
31 октября ушел из жизни актер Алексей Николаевич Самохвалов.

День рождения >>

Артём Алексеев (II)
Иван Васильев
Сергей Медведев
Николай Плотников
Павел Прилучный
Олег Соловьёв
Екатерина Федулова
Александр Хващинский
Яна Чигир
Эльке Зоммер
Вивьен Ли
Ян Новицкий
Роберт Патрик
Сэм Рокуэлл
Тильда Суинтон
Фамке Янссен
все родившиеся 5 ноября >>

Премьеры ТВ

Моя любимая свекровь-2
4 ноября
ТВЦ
Притяжение
4 ноября
Россия 1
Это наши дети!
4 ноября
Первый канал
Выбирая судьбу
5 ноября
Пятый канал
Герой
5 ноября
Первый канал
Демон революции
5 ноября
Россия 1
Две жены
6 ноября
Домашний
Подлинная история Русской революции
6 ноября
Первый канал
Троцкий
6 ноября
Первый канал
Паутина-11
7 ноября
НТВ
Запретная любовь
8 ноября
Россия 1
Миллионерша
11 ноября
ТВЦ
Ночь после выпуска
11 ноября
Россия 1

ревью