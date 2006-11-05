Норильскому Заполярному театру - 65 лет

анонс

18 февраля 2013 Мастер-классы Андрея Кончаловского 4 и 6 мая в концертном зале «МИР» Андрей Сергеевич Кончаловский дал два мастер-класса для студентов творческих ВУЗов.

20 февраля 2013 «Пленные духи»: Последний выход 18 и 19 января ЦДР в последний раз представил знаменитый спектакль «Пленные духи»!

28 мая 2007 МХАТ им. М.Горького поставил пьесу о "народной", советской интеллигенции В 1934 году "главный драматург" сталинской эпохи Александр Корейчук создал пьесу "Платон Кречет" о жизни советской интеллигенции 30-х годов. В центре пьесы - образ талантливого хирурга Платона Кречета, человека, смысл жизни которого - служение людям.