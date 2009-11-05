ЦДиР: «Наташина мечта»

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26 декабря 1933 «Двенадцатая ночь» в МХАТ 2-м Значительным вкладом в интерпретацию Шекспира стал спектакль «Двенадцатая ночь» в МХАТ 2-м, премьера которого состоялась 26 декабря 1933 года.

28 апреля 2007 Трагедия преображения В конце 50-х годов стали ощутимы перемены в общественной атмосфере: умер И.В.Сталин, отгремел ХХ съезд КПСС, и Н.С. Хрущев разоблачил "антипартийную группу"... Тема неограниченной власти, превращающей властителя в тирана, безусловно, была необычайно актуальна.