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ЦДиР: «Наташина мечта»

5 ноября
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5 ноября 2009
15 ноября в 20.00 в ЦДиР состоится премьера спектакля «Наташина мечта» по пьесе Ярославы Пулинович в постановке Георга Жжено. Действие представляет собой видеоклип в жанре ранних 90-х. Художник спектакля - София Егорова, художник по костюмам – Анна Селянина. Музыкальное оформление – Юрий Лобиков, Олег Васенин. В ролях заняты актеры Анастасия Пронина, Ирина Вилкова, Маргарита Кутовая, Николай Клименко, Владимир Рыжков, Валентин Терехов, Дмитрий Уросов. На гитаре играют Олег Васенин и Юрий Лобиков.
Первая премьера ЦДиР нынешнего театрального сезона – это:
• дебют молодого екатеринбургского драматурга Ярославы Пулинович на московской сцене;
• первая большая роль в профессиональном театре юной талантливой актрисы Анастасии Прониной;
• открытие в помещении «Сцены на Беговой» абсолютно камерного зала на 25 мест.
Ярослава Пулинович – одно из последних имен, вышедших на свет благодаря учительскому дару Николая Коляды. По словам критика П.Руднева, «У Пулинович легкое женское дыхание в драматургии. Ей не свойственна уральская мрачность, уральский пессимизм, ставший одним из атрибутов свердловской драматургической школы. Пулинович свежа и позитивна, бесстрашно смотря в глаза мира, она радостно и восторженно его принимает в его лучших и худших проявлениях. Пулинович – драматург витальной силы, силы жизни, которую она всякий раз обнаруживает в своих персонажах. Собственно это и делает их героями – жажда полноценной жизни».
«Наташина мечта» - исповедь молодой девушки, только вступающей в этот взрослый мир, полный неравенства и несправедливостей, с которыми героиня не желает мириться. Взволнованно, отчаянно, страстно взывает Наташа - героиня актрисы Прониной к окружающим, к нам в поисках справедливости, рассказывая понятную историю о девочке, которая искренно не понимает своей вины перед этим миром, мечтающей о счастье, о любви, и всеми ей доступными способами стремящейся к этому счастью.
Режиссер спектакля Георг Жжено, ученик Марка Захарова, выпускник Российской академии театрального искусства, хорошо известен московским зрителям своими спектаклями «Сексуальные неврозы наших родителей», «Ваал» в Центре драматургии и режиссуры, а также - постановками в Театре.doc и «Практика», различными интерактивными проектами. Нынешнюю постановку отличает то, что творческая команда спектакля целиком и полностью состоит из молодых, одаренных художников и артистов, среди которых настоящим открытием стала Анастасия Пронина, юная актриса, только в этом году поступившая на курс к Константину Райкину в Школу-студию МХАТ. Роль Наташи – это первая большая ее роль на театральной сцене.
Драматург Ярослава Пулинович закончила курс Николая Коляды в Екатеринбургском театральном институте. Лауреат премии «Голос поколения», фестивалей «Любимовка», «Новая драма», «Евразия», а также литературной премии «Дебют». Ее пьесы – «Учитель химии», «Мойщики», «За линией» - были напечатаны в сборниках «Все будет хорошо», «Театр в Бойлерной», «За линией», «Сюжеты», литературном журнале «Урал» и др. Пьеса «Учитель химии» поставлена в Омском театре-студии А. Гончарука. Пьеса «Мойщики», поставленная в Тюменском театре драмы, стала победителем театрального фестиваля «Коляда – plays». Постановку «Наташиной мечты» осуществили Саратовский ТЮЗ, Новосибирский театр «Старый дом» и некоторые другие театры России. В московских театрах пьесы Я. Пулинович ранее не ставились.
Художник спектакля София Егорова в 2007 году с красным дипломом закончила театральное отделение МГАХУ и сразу же поступила в РАТИ на факультет сценографии. В 2006 году в АРТ-ЦЕНТРЕ ФОНД состоялась ее первая персональная выставка. Участник молодежных выставок - «Клин 5», «Твой шанс 2008», «Твой шанс 2009» и других. Работала над спектаклями «Свои люди – сочтемся» (театр-студия «Квадрат»), «Ну, погоди!» (театральное агентство «К.О.Т»), «Павлик – мой бог» (театр им. Йозефа Бойса).
Анна Селянина, художник по костюмам, дизайнер одежды, художник-постановщик. Окончила УралГаха и МГТУ им. Косыгина, создавала одежду под известными российскими брендами, работала художником-постановщиком и художником по костюмам в рекламе. Авторские коллекции Анны – лауреаты конкурсов молодых дизайнеров, в том числе «Адмиралтейской иглы», «Русского силуэта», «Модного Десанта», «Habitus Baltia». Художник по костюмам в спектаклях «Павлик – мой Бог» (режиссер Е.Григорьев), «Электра» (режиссер Д.Касимов), «Наташины Мечты» (режиссер Г.Жжено).
Продолжительность спектакля 1 час.
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