Спектакль "Не сдадимся" в Камерном театре

В ноябре 1935 года в Камерном театре состоялась премьера спектакля "Не сдадимся!" по пьесе Сергея Семенова - народно-героическое представление в 4 актах, 63 картинах о походе челюскинцев. Эта пьеса была последней работой Сергея Семенова, одного из участников экспедиции.
Профессора Оттона играл Георгий Петровский
, штурмана Бородина - Михаил Жаров
, в роли Капитана - артист Волошин, а Иду Воронову, жену Капитана, играла Алиса Коонен (во втором составе - артистка Вернер).
Из книги Алисы Коонен "Страницы жизни":
После постановки «Египетских ночей» Александр Яковлевич вернулся к советскому репертуару. Ближайшим нашим спектаклем была пьеса С. Семенова «Не сдадимся» («Профессор Оттон»), посвященная челюскинской эпопее.
Пьеса «Не сдадимся» рассказывала о ледовом походе «Челюскина» под началом Отто Юльевича Шмидта. К сожалению, в ней, как и в «Наталье Тарповой», было множество недостатков, главным образом, вялость в развитии сюжета. Но сама тема была очень привлекательна. Героем пьесы был Отто Юльевич Шмидт.
Отто Юльевич был одним из тех людей, которого, если посчастливилось с ним встретиться, не забудешь. Он обладал даром притягивать к себе сердца, людей тянуло к нему. В самом его лике, в умных глазах, в открытой улыбке, в широких, точных жестах было огромное обаяние. Он уже в течение нескольких лет был членом художественного совета Камерного театра. В театре его очень любили, вернее, были влюблены в него.
Таиров и я очень дружили с Отто Юльевичем. Часто вечерами он приходил к нам, и мы засиживались до поздней ночи, слушая его удивительные рассказы. Иногда он приходил на сцену, подолгу наблюдал за установкой декораций, за работой осветителей, заглядывал в люк под сцену, следил, как там движутся люди, перебрасываются провода, канаты. Очевидно, быстрые и спорые движения, точный ритм чем-то привлекали его, знавшего цену дружной и слаженной работе коллектива.
Спектакль «Не сдадимся» не вошел прочно в репертуар театра. Не помогли ни прекрасная музыка Шебалина, ни великолепное оформление Татлина. Героические моменты челюскинской и эпопеи не нашли яркого выражения в пьесе.
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