Спектакль "Не сдадимся" в Камерном театре

анонс

С 12 ноября по 4 декабря в Москве прошел второй театральный фестиваль «Сезон Станиславского». В рамках фестиваля, организованного Международным Фондом К.С. Станиславского, были показаны московские постановки: «Трамвай «Желание» (реж.

23 июля 2007

«Шинель» популярна в жаркой Бразилии

Спектакль «Шинель» в исполнении блистательной актрисы Марины Нееловой сразу стал «гвоздем» проходящего в Бразилии первого сезона русского театра. На все последующие пять представлений билеты полностью раскуплены! Когда печальная история никому не нужного и никем не защищенного человечка Акакия Акакиевича Башмачкина завершилась, зрители вскочили со своих мест, наградив участников спектакля аплодисментами.