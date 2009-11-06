«Шинель». Премьера в Театре Российской Армии

Всемирно известный шедевр гениального мастера поэтического слова Николая Васильевича Гоголя – повесть «Шинель», из которой, по образному выражению Ф.М.Достоевского, вышла вся русская литература, - первая премьера юбилейного сезона Театра Армии
.
Театральной версии ЦАТРА предшествовало великое множество самых разнообразных сценических толкований гоголевского произведения в истории отечественного и зарубежного театра. «Шинель»
в постановке главного режиссера ЦАТРА, народного артиста России Бориса Морозова
– прежде всего история о том, как обыкновенный, ничем не примечательный, «маленький», незлобливый человек осмелился не только помечтать, а и воплотить свою мечту в жизнь. Шитье новой шинели, затем ее утрата, или, что одно и тоже, убийство мечты Акакия Акакиевича Башмачкина; последовавшая за этим его смерть и появления Акакия в виде призрака, – все это невероятное переплетение, перетекание, соединение фантазии и реальности, мечты и повседневности ярко, многожанрово воплощено на Большой сцене «армейского театра» создателями спектакля.
Режиссер, а также вся постановочная группа драматически напряженно, с юмором и грустью, душевно и просто, и вместе с тем метафорически емко, сценически изобретательно «рассказали» гоголевскую историю.
Талантливый мужской актерский ансамбль (все роли исполняют артисты-мужчины) внес свои краски в палитру художественной ткани спектакля. Постановку украшает музыка классика ХХ столетия – гениального композитора Альфреда Шнитке.
В спектакле заняты заслуженные артисты России - Алексей Крыченков
, Александр Чутко
; артисты – Николай Орловский
, Роман Радов
, Александр Разин
, Сергей Федюшкин
, Александр Катин
и другие. А главную роль Акакия Акакиевича
органично, со свойственным ему профессиональным мастерством и природным дарованием исполняет народный артист России Федор Чеханков
.
Премьера спектакля приурочена к 200-летию со дня рождения Н. Гоголя, а также к 70-летию Федора Яковлевича Чеханкова
, ведущего артиста не только Театра Российской Армии
, а и всего отечественного театра. Первый спектакль состоится в юбилейный вечер артиста, 7 ноября.
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