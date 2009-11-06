«Шинель». Премьера в Театре Российской Армии

анонс

16 сентября 2007

Дебют Дмитрия Дюжева на сцене МХТ им. Чехова

В последних числах октября (29-го и 30-го) МХТ им. Чехова пригласил зрителей на премьеру комедии. Один из самых успешных режиссеров – Евгений Писарев – выпустил пьесу Кену Людвига "Примадонны": два молодых безработных актера узнают, что миллионерша преклонных лет разыскивает потерявшихся в детстве племянниц, дабы отдать им свои миллионы.