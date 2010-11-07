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«Человеческий голос». Премьера в ШДИ

7 ноября
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7 ноября 2010
7, 9, 11 и 13 ноября в театре «Школа драматического искусства» состоялась премьера спектакля по пьесе в одном действии «Человеческий голос» Жана Кокто.
Режиссер - Игорь Яцко.
Исполнение – Мария Зайкова.
Сценография – Игорь Попов.
Музыка Франсиса Пуленка.
Фортепиано – Елена Редичкина.
«Человеческий голос». Премьера в ШДИ
Опера «Человеческий голос» была написана Франсисом Пуленком в 1958 году. За основу композитор взял уже известную к тому времени пьесу поэта, драматурга, режиссера и художника Жана Кокто. «Человеческий голос» – это драма женщины, покинутой своим возлюбленным – экспрессивный разговор по телефону с мужчиной, голос которого зрителю не слышен.
Вслед за Жаном Кокто создатели спектакля превращают этот сюжет из мелодраматического в мифологический. Зрителю самому предстоит решить, что он видит на сцене — спектакль или концерт, трагедию отвергнутой женщины или притчу о любви, которая сильнее разлуки, обиды и мести.
Игорь Яцко о «Человеческом голосе»:
«Для меня Жан Кокто – очень тонкий стилист. Я изучил его творчество и задался целью найти различные пласты содержания его текстов – от пьес и киносценариев до эссеистики.
Мне было интересно расшифровать сюжет – последовать за Кокто, который представляет его не как частную историю, а несколько возвышает, мифологизирует и насыщает каким-то особым, сакральным смыслом. Как показать состояние женщины, оставленной любимым мужчиной? Что происходит на другом конце провода? И почему этот «человеческий голос» женский, а не мужской?
Мы хотели создать пограничную жанровую ситуацию: отойти от концертного исполнения и показать не просто спектакль, а целый пласт жизни, некий архетипический сюжет. Поиски стиля были напряженными, но когда я начал работу над мизансценами, примерился к пространству, открылось то, что я назвал для себя «мерцанием». Я заметил, что через историю этой любви, этой женщины просвечивают многие и многие истории. В произведениях мирового искусства – литературы, кинематографа, живописи, фотографии существует богатая галерея образов, которые могли бы рифмоваться с этим «Человеческим голосом». Однако мы рассказываем историю не для того, чтобы образы были всеми узнаны, а чтобы зритель почувствовал пульсирующее «мерцание» – намеки, обращенные к ассоциативному мышлению».
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Мария ЗайковаЖан КоктоИгорь Яцко
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