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«Крейцерова соната» в театре им.В.Ф.Комиссаржевской

7 ноября
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7 ноября 2010
В театре им.В.Ф.Комиссаржевской 7, 24 ноября 2010 года - премьера спектакля «Крейцерова соната» по повести Л.Н.Толстого.
Режиссер, автор инсценировки - Светлана Свирко
Художник - Дарья Мухина
Музыкальное оформление – з.р.к.России Владлен Неплох
Хореограф - Валерий Звездочкин
В спектакле заняты: народный артист России Иван Краско, заслуженные артисты России Леонид Мозговой, Валентина Панина, артисты Елена Андреева, Александр Макин, Юрий Ершов, Вячеслав Карпов, Андрей Гончаренко, Екатерина Ионас
Отношения мужчины и женщины во все времена интересовали людей, вызывая много споров, рождая великие произведения Любовь, соединяющая двоих, способна заставить человека посмотреть на себя со стороны, как «на другого»..
Режиссер Светлана Свирко о замысле и теме спектакля: Первоначально идею «Крейцеровой сонаты» мне принес артист Леонид Мозговой.
Тема этого произведения его очень волновала. Леонид Мозговой: Эта повесть – на все времена, потому что борьба нравственности и эротики происходит в человеке неизбежно, тем более у такого великого человека и писателя. Кстати, это произведение сделало его известным во всем мире раньше, чем «Анна Каренина», потому что оно, еще не будучи опубликованным, распространялось за границей. Мы сделали моноспектакль, но по возникшим обстоятельствам отложили его на время. Позже, в общении с художественным руководителем Виктором Новиковым у меня возникла другая идея, тем более, что мы давно собирались что-то поставить с замечательными артистами театра им.В.Ф.Комиссаржевской и даже начинали какую-то деятельность (в БКЗ «Октябрьский» состоялся концерт Светланы Сургановой на стихи Анны Ахматовой, в котором принимали участие артисты театра). И вдруг на «Крейцеровой сонате» все сошлось волшебным образом, и я из моноспектакля сделала инсценировку на 9 актеров. Собственно, от толстовской «Сонаты» осталось только зерно, - конфликт отношения мужчины и женщины, мужа и жены.
Отношения мужчины и женщины в этом спектакле мы рассматриваем в контексте толстовского видения этой проблемы, где они все же сводятся к отношениям мужа и жены. Эти отношения расходятся до бесконечной широты, но сводятся к обряду, обету, обещанию - то есть закону. Кроме того, мне кажется, Крейцерову сонату нельзя рассматривать без соединения с автобиографией самого Льва Николаевича.
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«Крейцерова соната» в театре им.В.Ф.Комиссаржевской фотографии
«Крейцерова соната» в театре им.В.Ф.Комиссаржевской фотографии
«Крейцерова соната» в театре им.В.Ф.Комиссаржевской фотографии
«Крейцерова соната» в театре им.В.Ф.Комиссаржевской фотографии
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