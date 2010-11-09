Комедия Александра Вампилова в театре «Мастерская»

На сцене театра им. В.Ф.Комиссаржевской 9 ноября – спектакль Театра «Мастерская» «Старший сын».
Театр «Мастерская»
- профессиональный драматический театр, основанный в 2010 году на базе актёрско-режиссёрского курса Санкт-Петербургской Академии Театрального Искусства (СПГАТИ), который возглавлял заслуженный деятель искусств России, профессор Григорий Козлов. С 1995 года Григорий Козлов преподаёт в Санкт-Петербургской Академии Театрального Искусства, сохраняя приверженность эстетическим и этическим принципам петербургской театральной школы, продолжающей традиции Г.А.Товстоногова, А.И.Кацмана, З.Я. Корогодского. Актёры театра «Мастерская» - выпускники последнего курса Григория Козлова. Уже в годы обучения в Академии юные артисты уверенно заявили о себе яркими, талантливыми спектаклями, каждый из которых становился театральным событием, привлекая внимание критики и вызывая восторженный прием зрителей.
Сюжет:
Двое молодых людей – студент Владимир Бусыгин и торговый агент Сильва, провожая девушек в пригород, опаздывают на последнюю электричку. В поисках тепла и ночлега незадачливые ухажеры попадают в дом чудаковатого музыканта Сарафанова. Чтобы протянуть время и немного погреться, молодые люди на ходу сочиняют историю о том, что один из них – сын хозяина дома. Эта ложь приводит к самым неожиданным последствиям, переворачивая жизнь всех героев пьесы.
О спектакле:
Комедия Александра Вампилова – классика отечественной драматургии – давно вошла в «золотой фонд» российского театра XX века. После культового фильма Виталия Мельникова
в сценическое прочтение знаменитой вампиловской пьесы, кажется, уже нечего добавить. Тем более – пьесы, написанной в далекие 60-е годы, существенно отличающиеся от реалий нынешнего времени.
Однако ни о какой исчерпанности сюжета невозможно говорить после дипломного спектакля курса Григория Козлова (выпуск 2010 г.) Мало кто среди сегодняшних режиссеров столь же чутко, как Григорий Козлов, относится к детальной проработке характеров и взаимоотношений сценических героев. Режиссер обладает уникальным даром понимания человеческой природы, он пристально и с любовью вглядывается в своих героев, не боясь показаться старомодным и сентиментальным.
Автор: Александр Вампилов
Режиссёр: Григорий Козлов
Сценография и костюмы: Василий Семёнов, Наталья Грошева
Художник по свету: Александр Рязанцев
Музыкальное оформление: Андрей Юрьев
Актёры: Алёна Артёмова, Максим Блинов, Алексей Ведерников, Михаил Касапов, Полина Приходько, Евгений Шумейко, Александра Мареева, Арсений Семёнов, Ольга Каратеева, Евгений Перевалов
Пресса:
«В прологе ребята рассказывают о своих родителях, собственно о прототипах вампиловской истории. На простыне (она же интермедийный занавес) как на футболках размещен коллаж из пап, мам, бабушек и дедушек. Ход не новый, но он нужен для настройки актеров на далекие семидесятые годы, для душевного включения в прошлое. И вот оно является — в кримпленовых платьицах, в морально наивных характерах, в вере, надежде, любви. «Старшего сына» играют сейчас как драму идей или мелодраму одиночества. Козлов ведет студентов по более близкому ему пути — в комедию. У него она разрешает сложные вопросы бытия не потому, что бездумна, а потому, что ее суть — приветствовать жизнь, радоваться ей как чуду. Радостное настроение «Старшего сына» совпадает с возрастом исполнителей — они шумно, иногда кокетливо, иногда трогательно входят в сюжет о случае, который привязал, казалось бы, совсем чужих людей друг к другу».
Е.Горфункель. Быть или не быть?/ Планета Красота. №5/6, 2010
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