Торжество актера

анонс

9-го ноября 2009 года на сцене Московского Академического театра Вл. Маяковского состоится премьера первой театральной постановки «Свободного театра Нины Чусовой» по одноименной повести Н.В.Гоголя «Портрет».

16 сентября 2007

Восток - дело тонкое...

2-го октября 2006 года в театре "Современник" состоялась премьера спектакля "Антоний&Клеопатра. Версия". К творчеству английского классика обратился Кирилл Серебренников, который вместе с драматургом Олегом Богаевым сделал, по его словам, "более актуальный вариант" известной истории.