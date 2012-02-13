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Торжество актера

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10 декабря 1935
10 декабря 1935 года в московском Малом театре - премьера спектакля по трагедии Уильяма Шекспира "Отелло" в постановке Сергея Радлова, в главной роли - Александр Остужев.
Первая репитиция состоялась в январе 1935 года. В списке кандидатов на главную роль Александр Остужев стоял четвертым. С Радловым начинали репетировать П. Садовский, В. Ольховский, М. Ленин. Узнав о том, что театр будет ставить "Отелло", Остужев сразу подал заявку на роль. Ему не отказали. Но к этому моменту в труппе сложилось общее предубеждение против Александра Алексеевича как актера уже отслужившего свое. Но режиссер поручил роль Отелло А. Остужеву, в 1910 году потерявшему слух. Среди актеров сдержанной психологической манеры игры Остужев выделялся редчайшим сочетанием огромного темперамента и глубокого лиризма, что идеально соответствовало трактовке Радловым трагедии Шекспира. Главным для Остужева была абсолютная чистота и доверчивость Отелло. Этот большой ребенок даже не понимает своего двусмысленного положения в Венеции. Он слишком благороден, чтобы не верить в искренность окружающих его людей, хотя на самом деле этот странный мавр для них - необходимая вещь, а не личность. Лишь в самой глубине души Отелло, не отдавая себе отчета, испытывает чувство двойственности. Актер предложил надеть на Отелло белоснежную чалму, замечательно контрастирующую с темным цветом лица, придающую всему облику восточный колорит. А светлый длинный плащ превосходно подчеркивал особенную пластику Остужева; пластику, очищенную от всего бытового, случайного, мелкого. Так уже с внешнего облика начиналась та самая "романтизация" образа Отелло, о которой столько говорилось в критике, и инициатива здесь была в руках актера, а не режиссера.
Постановка имела очень большой успех, а Остужеву роль Отелло принесла славу. На премьере зрители вызывали Остужева 37 раз, и, как справедливо заметил критик А. Аникст, "это был спектакль великого трагика, актера-"звезды", наподобие тех, которыми славился театр XIX века".

По материалам статьи А.Березкина "Остужев - Радлов"
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