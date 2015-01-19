В защиту ГосТИМа

Первому секретарю ЦК КПСС, Председателю Совета Министров СССР тов. Н. С. Хрущеву
Уважаемый Никита Сергеевич!
Мы, деятели советского искусства, обращаемся к Вам с просьбой устранить вредные последствия вопиющей несправедливости, жертвой которой в период культа личности пал один из лучших театров.
В январе 1938 года был опубликован приказ Комитета по делам искусств при Совнаркоме СССР «О ликвидации театра им. Вс. Мейерхольда», а 2 февраля 1940 года был расстрелян великий советский режиссер, член КПСС с 1918 года, народный артист Республики Всеволод Эмильевич Мейерхольд.
Военная коллегия Верховного суда СССР 26 ноября 1955 года реабилитировала В. Э. Мейерхольда «за отсутствием состава преступления», но до сих пор ни одна авторитетная инстанция еще не сказала своего слова о том, что закрытие театра его имени было проявлением преступного произвола.
Содержание приказа Комитета по делам искусств (текст прилагается
) было лживым и клеветническим от начала до конца.
На самом деле ГосТИМ (Гос. театр имени Вс. Мейерхольда) был первым революционным театром, всячески стимулировавшим создание и рост советской драматургии. Именно этот театр, работая в неразрывном содружестве с Маяковским, первым поставил все его пьесы. Он ставил пьесы А. Безыменского, Вс. Вишневского, С. Третьякова, И. Сельвинского, А. Файко, Н. Эрдмана, Ю. Олеши, Ю. Германа. Что касается пьесы «Одна жизнь», то замысел инсценировки «Как закалялась сталь» создавался Мейерхольдом в содружестве с Н. Островским в последние месяцы жизни писателя, текст написал кинодраматург Е. Габрилович. Комитет по делам искусств устроил засекреченный просмотр «Одной жизни», на котором присутствовали исключительно специально подобранные Комитетом лица. Постановку, которую, кроме этих нескольких лиц, никто её не видел, Комитету легко было ошельмовать и использовать как повод для уже предрешенного закрытия театра. {}
Благотворное влияние ГосТИМа сказалось не только на советских, но и на прогрессивных зарубежных театрах. В спектаклях лучших иностранных театров, гастролировавших в Москве в последние годы, наша молодежь с увлечением отмечала ряд новаторских приемов, но мы, люди старших поколений, обнаруживали во многих из этих приемов творческое восприятие достижений Театра Мейерхольда.
В то время как К. С. Станиславский, заботясь о будущем советского театра, проектировал объединение творческих исканий своих и ГосТИМа — Комитет по делам искусств не только не помогал ГосТИМу, переживавшему трудное положение, но и всячески усиливал его трудности (как это видно, например, из прилагаемого «открытого письма» М. С. Никонова, теперь директора Театра им. Моссовета), ставя своей целью погубить театр. {}
Партия смело исправила ошибки в оценке творчества некоторых выдающихся композиторов, а также в оценке второй части фильма «Иван Грозный». Мы полагаем, что подобно этому должен быть решительно осужден приказ Комитета по делам искусств «О ликвидации театра им. Вс. Мейерхольда».
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