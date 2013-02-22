Эмиграция Михаила Чехова

Михаил Чехов давно стал легендой - великий артист с трагической судьбой, который так рано ушел из нашего искусства и так тяжко прожил за границей остаток своей жизни.
В середине 20-х годов в труппе МХАТ-2, возглавляемого М.А.Чеховым, возникли конфликты
из-за несогласия группы актеров (во главе с режиссером А. Диким) с той линией, которую проводил Чехов. В 1926 году эта группа начала борьбу за влияние, за лидерство. Чехов объяснял ситуацию, приведшую к своему уходу из театра, так: «Их соблазняла не только личная выгода в этой беспроигрышной борьбе (где они становились под защиту партийной идеологии), но и мысль, что, избавив театр от моего влияния, они тем самым предотвратят и все опасности и невзгоды, могущие обрушится на
него». Для разрешения конфликта были созданы комиссии - НКПроса и ЦК Рабиса, но найти компромисс не удалось. В 1927 году Михаил Чехов попросил освободить его от обязанностей директора театра, но отставка не была принята. В феврале 1928 года во время спектакля «Эрик XIV» у Чехова случился сердечный приступ, а спустя месяц, после собрания коллектива, возник новый конфликт. И Чехов подал заявление об уходе из театра. По поводу заявления Чехова 73 актера написали, что они считали Чехова единственным руководителем МХАТ-2. Но в прессе уже началась травля, против Чехова как «итальянского фашиста» (он дважды ездил в Италию на летний отдых). Давление на актера усиливалось, что не могло не сказаться на здоровье - Михаил Чехов попросил разрешения уехать на два месяца в Германию для лечения. Разрешение он получил и на лечение уехал, но по этому поводу в прессе развернулась ожесточенная кампания. Его обвиняли в дезертирстве и отступничестве. В сентябре 1928 года было опубликовано в «Известиях» письмо Чехова к коллективу МХАТ-2. В письме он писал о том, что воля большинства членов коллектива не соответствует его, как руководителя театра, идеалу и художественным целям.
А спустя несколько дней в тех же «Известиях» было опубликовано письмо Чехова в редакцию. В нем актер объяснял «советской общественности» причины своего ухода из театра и пребывания за границей. Чехов также предъявлял требования о том, что по возвращении в Москву он должен быть «совершенно свободным в своих исканиях». Его планы были следующими: «Я предполагаю создать свой собственный театр, в котором пойдут исключительно классические вещи, переработанные при помощи новой актерской техники».
К декабрю стало ясно, что возвращение Михаила Чехова в Россию невозможно.
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