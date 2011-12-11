Пересказка "Карлсон" А.Линдгрен в театре "Комедианты"

анонс

16 августа 2006 А дальше - тишина... В 1969 году состоялась премьера спектакля "Дальше- тишина", где Фаина Раневская и Ростислав Плятт играли супружескую пару. Два старика: Люси Купер - Раневская и Барклей Купер - Плятт.

6 июля 2009 Фотовыставка «Театральный роман» С 27 февраля по 11 марта в Москве прошла уникальная фотовыставка «Театральный роман» - фотополотна расскажут театральным зрителям об истинной любви актрис к Театру!

26 августа 1919 Декрет СНК РСФСР от 26.08.1919 «Об объединении театрального дела» Для урегулирования всего театрального дела России учреждается Центральный Комитет (Центротеатр) при Народном Комиссариате по Просвещению.