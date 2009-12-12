«Курсантский Блюз» на театральной сцене!

Компания «YBW group» при поддержке телеканала СТС, выступили продюсерами и постановщиками нашумевшего спектакля «Билокси-Блюз», по пьесе Нила Саймона.
Идея постановки спектакля принадлежит актёрам известнейшего сериала на канале СТС - «Кремлёвские курсанты», которые уже стали кумирами молодёжи! Все главные артисты сериала задействованы в этой армейской истории. Также, в спектакле принимает участие Мария Кожевникова
. У Маши это первый театральный опыт, первая возможность общаться со зрителем вживую.
Спектакль «Курсантский Блюз» о взрослении, о мужской дружбе, о первой любви.
Спектакль "Билокси-Блюз" был одним из первых в репертуаре Театра-студии п/р О. Табакова, именно с этого спектакля и началась актёрская карьера С.Безрукова
и Е.Миронова
.
В спектакле рассказывается история о шестерых мальчишках, попавших в армию. О том, как день за днем они из Юджина, Джозефа, Роя, Арнольда, Дона и Джеймса превращались в рядового Джерома (Сергей Дьячковский
, Денис Береснев
), рядового Виковского (Ренат Кадыров
, Дмитрий Кузнецов
), рядового Сэлриджа (Сергей Друзьяк
), рядового Эпштейна (Илья Ригин
, Александр Головин
), рядового Карни (Аристарх Венес
, Дмитрий Панфилов
), рядового Хеннеси (Дмитрий Панфилов
, Илья Ригин
).
Незамысловатая метаморфоза происходит под командованием сержанта Мервина Дж. Туми (Николай Токарев
, Алексей Аптовцев
) - человека сдержанного, жесткого и хлебнувшего в жизни и армейской службе немало. А неопытные желторотые птенцы, его подопечные, проходят суровую школу выживания и проверки на лучшее и худшее, что есть в человеке. Учатся любить и ненавидеть, побеждать и сдаваться, делать выбор между честью и бесчестием, между дружбой и предательством, наконец между жизнью и смертью. И, пройдя выпавшие на их долю испытания, вчерашние мальчишки незаметно становятся настоящими мужчинами.
Многие актеры сериала «Кремлевские курсанты» раскрылись для зрителя с неожиданной стороны. Ребята в спектакле выполняют сложные трюки, танцуют, играют на барабанах…
Режиссер-постановщик: Владимир Устюгов. Продюсер и художественный руководитель: Ирина Васильева.
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