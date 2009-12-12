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«Курсантский Блюз» на театральной сцене!

12 декабря
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12 декабря 2009
Компания «YBW group» при поддержке телеканала СТС, выступили продюсерами и постановщиками нашумевшего спектакля «Билокси-Блюз», по пьесе Нила Саймона.
Идея постановки спектакля принадлежит актёрам известнейшего сериала на канале СТС - «Кремлёвские курсанты», которые уже стали кумирами молодёжи! Все главные артисты сериала задействованы в этой армейской истории. Также, в спектакле принимает участие Мария Кожевникова. У Маши это первый театральный опыт, первая возможность общаться со зрителем вживую.
Спектакль «Курсантский Блюз» о взрослении, о мужской дружбе, о первой любви.
Спектакль "Билокси-Блюз" был одним из первых в репертуаре Театра-студии п/р О. Табакова, именно с этого спектакля и началась актёрская карьера С.Безрукова и Е.Миронова.
В спектакле рассказывается история о шестерых мальчишках, попавших в армию. О том, как день за днем они из Юджина, Джозефа, Роя, Арнольда, Дона и Джеймса превращались в рядового Джерома (Сергей Дьячковский, Денис Береснев), рядового Виковского (Ренат Кадыров, Дмитрий Кузнецов), рядового Сэлриджа (Сергей Друзьяк), рядового Эпштейна (Илья Ригин, Александр Головин), рядового Карни (Аристарх Венес, Дмитрий Панфилов), рядового Хеннеси (Дмитрий Панфилов, Илья Ригин).
Незамысловатая метаморфоза происходит под командованием сержанта Мервина Дж. Туми (Николай Токарев, Алексей Аптовцев) - человека сдержанного, жесткого и хлебнувшего в жизни и армейской службе немало. А неопытные желторотые птенцы, его подопечные, проходят суровую школу выживания и проверки на лучшее и худшее, что есть в человеке. Учатся любить и ненавидеть, побеждать и сдаваться, делать выбор между честью и бесчестием, между дружбой и предательством, наконец между жизнью и смертью. И, пройдя выпавшие на их долю испытания, вчерашние мальчишки незаметно становятся настоящими мужчинами.
Многие актеры сериала «Кремлевские курсанты» раскрылись для зрителя с неожиданной стороны. Ребята в спектакле выполняют сложные трюки, танцуют, играют на барабанах…
Режиссер-постановщик: Владимир Устюгов. Продюсер и художественный руководитель: Ирина Васильева.
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персоны
Алексей АптовцевДенис БересневАристарх ВенесАлександр ГоловинСергей ДрузьякСергей ДьячковскийРенат КадыровМария КожевниковаДмитрий ПанфиловИлья РигинНиколай Токарев

обсуждение >>
№ 6
Ольга Курбатова (Москва)   23.09.2010 - 22:15
Вот только жаль , что скорее всего не привезут . Видимо проект оказался коммерчески не выгодным и спектакль больше не гастролирует . Даже в Москве отменяли спектакли . читать далее>>
№ 5
ЭЛИЧКА (Хабаровск)   23.09.2010 - 21:33
Присоединяюсь к предыдущим высказываниям! :) Тоже была на спектакле в Хабаровске. Очень хорошая постановка! ИНТЕРЕСНО смотреть! Ребята играют отменнейше! =) Выкладываются на все сто!... читать далее>>
№ 4
Ольга Владимировна (Томск)   29.07.2010 - 18:20
Привезите спектакль в Томск, пожалуйста! Здесь вас очень любят! читать далее>>
№ 3
NeMkA (Хабаровск)   6.07.2010 - 16:40
Я очень довольна,что посетила этот спектакль!))Это было супер)) читать далее>>
№ 2
Харченко Татьяна (п.Монгохто)   21.03.2010 - 06:02
Ходила на спектакль в городе Хабаровске)Очень удачный спектакль.Парни играют классно!Да и сами красавцы.Получила очень много позитивных эмоций!)Спасибо Вам) читать далее>>
Всего сообщений: 6
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