«Курсантский Блюз» на театральной сцене!

анонс

6 августа 2006 Первый контракт Елены Гоголевой Из воспоминаний Елены Николаевны Гоголевой: "Итак, 1 августа 1918 года я подписала свой первый контракт в Малый театр. Не все сохраняет память. И тем не менее я помню сбор труппы сезона 1918/19 года.

11 апреля 2006 Создание высшего театрального училища им. Б.В.Щукина В ноябре 1913 года группа московских студентов создала театральную студию и позвала руководителем молодого актера Московского Художественного театра, ученика Станиславского, будущего великого русского режиссера Евгения Багратионовича Вахтангова.

4 марта 2009 Скончался Петр Штейн На 60-м году жизни после продолжительной болезни скончался известный режиссер театра и кино Петр Штейн. Об этом сообщили в семье режиссера. Интересный и талантливый постановщик многие годы своей жизни посвятил театру.