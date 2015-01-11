«Соло для часов с боем». Высокая игра актеров старой плеяды

анонс

4 апреля 1920 года в МХАТе состоялась премьера «Каина». Роль Каина играл Л. М. Леонидов.

6 февраля на телеканале «Звезда» состоялся премьерный показ документального фильма Кирилла Серебренникова «Театр в тюрьме».

20 февраля 2013

На Страстном раздали «Гвозди»

2 февраля в Москве в седьмой раз была вручена премия СТД России, присуждаемая исключительно столичным коллективам. Лучшим спектаклем признан «Берег утопии» РАМТ.