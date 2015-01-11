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«Соло для часов с боем». Высокая игра актеров старой плеяды

13 декабря
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13 декабря 1973
В МХАТе 13 декабря 1973 года состоялась премьера спектакля «Соло для часов с боем» по пьесе О.Заградника в постановке Олега Ефремова и Анатолия Васильева.
Спектакль ошеломил высокой игрой актеров старой плеяды: Ольги Андровской, Марка Прудкина, Михаила Яншина, Алексея Грибова, Виктора Станицына. Постановка собирала полные залы и была снята для показа по телевидению.
Свободин А. «Театральная площадь» (Москва «Искусство», 1981)
Спектакль «Соло для часов с боем» поразил театральную Москву, став нежданно-негаданно одним из, как говорили когда-то театральные администраторы, «гвоздей сезона».
«Соло для часов с боем». Высокая игра актеров старой плеяды
А ведь словно бы все куда как просто. На старую сцену филиала Художественного театра, что на улице Москвина, вышло пятеро старых артистов - Ольга Андровская, Михаил Яншин, Алексей Грибов, Марк Прудкин, Виктор Станицын, а с ними двое молодых - Ирина Мирошниченко и Всеволод Абдулов и сыграли скромную, не отличающуюся громкими драматическими достоинствами пьесу.
А в зале происходит что-то необыкновенное, счастливые, старомодные слезы льются из глаз зрителей, и вызовам артистов нет конца. Когда я смотрел этот спектакль, их было двадцать восемь! Двадцать восемь раз давали занавес.
Этот спектакль не просто явление искусства, он, видимо, явление и социально-психологическое. Пятеро уже легендарной славой славных мастеров разыгрывают перед нами квинтет сценического действия. Их диалог прост, как жизнь, они общаются между собой как люди, пятьдесят лет прожившие в одном доме, - такого общения мы давно не видели. Спектакль учит тонкости человеческих отношений, деликатности и нежности чувств - в этом, если хотите, его гражданское звучание.
Все они пенсионеры - кроме двух молодых людей, разумеется, - но четверо живут в доме для престарелых, а пятый - Франтишек Абель (М. Яншин) - в собственном доме. Они люди в прошлом простых профессий. Часовщик Райнер (А. Грибов), посыльный Хмелик (М. Прудкин). Да и сам Абель в прошлом швейцар отеля. Еще полицейский Мич (В. Станицын) и все еще блистательная пани Конти (О. Андровская) - их хозяйка, их королева... Они как бы продолжают функции своих бывших профессий в общении друг с другом. Но профессии их - это только внешний знак душевной сути каждого из них. Посыльный Хмелик не просто несет чемодан пани Конти, но служит женщине, как бы слагает маленькую поэму в ее честь каждым движением. А молодым Павлу (В. Абдулов) и Даше (И. Мирошниченко) кажется, что все это стариковские чудачества и, знаете, этакое, что изображают прикладыванием указательного пальца к виску. А между тем это маленькое общество стариков исполнено такой поэзии человеческих взаимоотношений, какую молодым еще наживать и наживать. И наживут ли? Кажется, в конце они что-то начинают понимать….
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Всеволод АбдуловОльга АндровскаяАнатолий ВасильевАлексей ГрибовОлег ЕфремовИрина МирошниченкоМарк ПрудкинВиктор СтаницынМихаил Яншин
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