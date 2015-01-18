Евгений Вахтангов: «И равнодушен я к "Потопу"...»

Первая студия МХТ 14 декабря 1915 года в Москве показала премьеру пьесы Ю.-Х. Бергера «Потоп», постановка была осуществлена Е. Вахтанговым под руководством Л. Сулержицкого, художники - Михаил Либаков и Павел Узунов.
В ролях: Фрезер — Михаил Чехов, О'Нейль - Ричард Болеславский
(позже Григорий Хмара), Лицци – Ольга Бакланова
(позже Ольга Пыжова).
«Жизнь замечательных людей. Вахтангов» Х.Н. Хеpсонский:
Местный адвокат О'Нейль, чудак, мудрец и скептик, от нечего делать и ради психологического эксперимента устраивает провокацию: он убеждает всех, что ливень сейчас прорвет на реке плотину и застигнутые в баре неминуемо погибнут от потопа. Гаснет электричество. Перестает работать телефон и телеграф. Зажигают свечи. И люди преображаются. В минуты перед смертью им ничто уже не мешает быть искренними и раскрыть все лучшее, что у каждого есть на душе.{}
Для Сулержицкого основное в спектакле — тема христианского очищения и примирения людей на основе отрешения от «улицы» и от «долларов». Но не то видит Вахтангов. Актерам временами кажется, что для него основная тема пьесы — разоблачение глубокой порочности буржуазного общества. {}
Сулержицкий стремится к идиллии. Вахтангов же чувствует, что здесь нужны трагикомедия и сатира. Он не верит в идиллию. Он разделяет мысль автора: только в фантастических условиях, в панике, под гипнозом страха эти люди отрешатся на время от самих себя и не окажутся, а лишь покажутся на время прекрасными.{}
Но актеры нет-нет да и выпадают из жесткого ритма спектакля. То отведет душу Бакланова, ослабив темп ради переживаний обманувшейся Лицци, то Михаил Чехов, увлекаясь эксцентрической характерностью, перейдет тонкую грань, отделяющую строгий вахтанговский гротеск от фарса. Выправляя этот крен, Вахтангов сам в очередь с Чеховым играет Фрезера, играет, я бы сказал, целомудренно, несколько суше, строже по мысли. В его исполнении фигура Фрезера, может быть, проигрывает в глазах зрителя, ищущего в театре приятного, занимательного развлечения, но оказывается внутренне сложнее и неотрывно приковывает к трагическим мотивам. Необыкновенно интересно смотреть то на одного, то на другого Фрезера.
Но еще до выхода спектакля на публику в работу режиссера вмешиваются. Сулержицкий и Станиславский. С печалью Вахтангов записывает: «Пришли, грубо влезли в пьесу, нечутко затоптали мое, хозяйничали, не справляясь у меня, кроили и рубили топором. И равнодушен я к „Потопу“»
Спектакль был хорошо принят публикой. «Первым номером» в прекрасном ансамбле артистов был М. Чехов в роли Фрэзера: «… Разорившийся делец, трусливый и наглый, чеховский герой был смешон, гадок и неожиданно человечен».
обсуждение >>