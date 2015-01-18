Евгений Вахтангов: «И равнодушен я к "Потопу"...»

анонс

27 и 28 февраля 2007 года на сцене Академической капеллы Санкт-Петербурга был представлен спектакль-концерт "Маскарад" М.Ю.Лермонтова на музыку А.И.Глазунова.

История осад знает героическое строительство оборонных сооружений. Но в ней не упоминается о создании театров.

4 сентября 2006

О репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению

В августе 1946 года Оргбюро ЦК ВКП(б) принимает Постановление "О репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению": "Обсудив вопрос о репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению, ЦК ВКП(б) признает состояние репертуара театров неудовлетворительным.