«Философский камень». Премьера

анонс

26 сентября 2006

Как встретились Константин Сергеевич с Михаилом Александровичем

В вестибюле Театра Корша 15 февраля 1897 года произошла встреча К.С.Станиславского и М.А.Чехова. Будущий великий артист выступал в этом театре в качестве любителя в спектакле "Скупой рыцарь".