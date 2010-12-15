«Философский камень». Премьера

19 декабря
в 15.00
на сцене Дома Актера
(Невский пр., 86) в рамках фестиваля негосударственных театров, театров-студий и студийных работ «Рождественский парад-2010»
была показана премьера спектакля Театральной Лаборатории Вадима Максимова «Философский камень»
по пьесе Антонена Арто
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Перевод Виктора Каплуна
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В ролях:
Доктор Паль – Павел Луговской
Изабель – Екатерина Булатова
Арлекин – Оксана Свойская
/ Мария Дробинцева
«Философский камень»
в постановке Театральной Лаборатории
– спектакль-эпатаж. Основываясь на сценарии Антонена Арто
, законченном в апреле 1931 года для несостоявшегося показа в парижском театре Луи Жуве
, актеры разыгрывают полуфарс-полумистерию о любви и стремлении к познанию, понятиям, сливающимся здесь воедино. Как фарс спектакль Вадима Максимова
подразумевает провокации в духе площадного театра, выразительные костюмы, иллюстративную пластику. Как мистерия – ужас и восхищение, трепет от возбуждения и отвращения. Знакомые фигуры комедии дель арте – доктор, Коломбина, Арлекин – то приобретают зловещие черты, становясь олицетворением страстей человеческих, то оказываются комическими марионетками. Вопрос о том, что же такое философский камень в этом спектакле-перевертыше получает множество ответов, а, быть может, напротив, ни одного.
Пьеса-сценарий «Философский камень»
была впервые опубликована в 1940 году. В России ранее не ставилась.
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