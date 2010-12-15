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ЦДР: «Класс Бенто Бончева»

15 декабря
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15 декабря 2010
ЦДР: «Класс Бенто Бончева»
15 и 16 декабря на «Сцене на Беговой» в Центре драматургии и режиссуры состоялись предпремьерные показы спектакля Михаила Угарова «Класс Бенто Бончева» по пьесе Максима Курочкина.
Сценограф, художник по костюмам – Мария Утробина.
В ролях: Игорь Стам, Александра Ребенок, Анна Котова, Михаил Угаров, Константин Гацалов, Арина Маракулина, Павел Солодовников, Сергей Букреев.
Действие происходит в будущем. Половой период цивилизации остался позади. Студент Бончев мечтает о невозможном. Он верит в древние мифы, надеется встретить любовь. Но однажды надежда покидает его. С этого момента Бончев превращается в яростного реалиста, гонителя иллюзий. Он беспощаден к своему учителю, он сам становится учителем – срывает маски с лжецов и потрошит тех, кто не готов к правде. Служа истине, однажды он оказывается один против целого мира.

Создатели спектакля:
Драматург Максим Курочкин – драматург, автор пьес «Кухня», «Трансфер», «Стальова воля», «Титий Безупречный».
Режиссер Михаил Угаров - лауреат премии «Золотая маска» в номинации «Новация».
Художник Мария Утробина - участник Пражской Квадриеннале 2007. Оформляла спектакли Женовача, Сидакова и других. Ее работы находятся в Театральном музее им. Бахрушина.
Костюмы к спектаклю предоставлены компанией «Wrangler». Это легендарный джинсовый бренд с богатым историческим прошлым и фирменным стилем.

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ЦДР: «Класс Бенто Бончева» фотографии
ЦДР: «Класс Бенто Бончева» фотографии
ЦДР: «Класс Бенто Бончева» фотографии
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