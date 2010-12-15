ЦДР: «Класс Бенто Бончева»

анонс

22 октября 2006

Чудаки украшают мир

12 ноября на сцене МХАТ-2 И. Берсенев выпустил спектакль по пьесе А. Афиногенова «Чудак». В постановке принимал участие А. Чебан. Берсенев и Чебан сформировались в стенах МХАТа и его Первой студии, оба, как и все актеры МХАТ-2, являлись учениками К.