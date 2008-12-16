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ЦДиР, с Днем Рождения!

16 декабря
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16 декабря 2008
Центр Драматургии и Режиссуры под руководством Алексея Казанцева и Михаила Рощина отметил десятилетие своего существования в культурном пространстве не только столицы, но и страны. Его вклад в искусство неоднократно отмечен и за рубежом, на международных театральных фестивалях.
Праздничный вечер начался с того, что на сцену «Театра на Беговой» вышла в качестве ведущей Марина Голуб – одна из самых востребованных актрис Центра. Она попросила всех встать, чтобы почтить память мастера – основателя ЦДиР Алексея Казанцева, но печаль ненадолго задержалась на лицах, несмотря на воспоминания.
Программа вечера была построена, правда, не на воспоминаниях (как правильно кто-то заметил: «вспоминать мы будем, когда Центру будет двадцать лет»), а на спектаклях, получивших известность и славу в стенах Центра. Ведущая называла постановку, и из зала откликались ее участники: режиссеры, актеры, художники… Например, нашумевший спектакль Кирилла Серебренникова представляли супружеская чета Толстоганова-Кузичев и сама Голуб. А о легендарной «Игре в классики» рассказали режиссер Владимир Агеев и «венценосный» Андрей Звягинцев, сыгравший одну из ролей. Их выход к публике напомнил многим знаменитый комедийный дуэт Александра Ширвиндта и Михаила Державина – маститые режиссеры решили тряхнуть стариной, пошутить и расслабить публику своим весельем.
С приветственным словом обратились к юбиляру и официальное лицо из Департамента Культуры Москвы, и театральный критик, и преподаватель, все они – большие друзья театра и Алексея Казанцева. Коллег поздравила также художественный руководитель театра «Модернъ» Светлана Врагова. О своем плодотворном сотрудничестве с Центром поведали режиссеры Ольга Субботина, Вадим Данцигер и Михаил Угаров. В зале также присутствовали актеры, участвовавшие во многих проектах театра: Мария Голубкина, Кирилл Плетнев, Вера Воронкова, Ольга Хохлова, Григорий Данцигер, Артем Смола, Ольга Лапшина.
Завершилась торжественная часть небольшим документальным фильмом про Алексея Казанцева и его детище (мастер основал Центр в 1998 году в честь столетия МХАТа, чтобы подчеркнуть преемственность традиций и новаторство), который представили главный художник ЦДиР Наталья Сомова и директор Людмила Цишковская, а также спектаклем «Москва – открытый город».
Пока в зале показывали одну из первых постановок театра, в фойе потихоньку собирались гости. Они поздравляли друг друга с праздником и имели возможность увидеть «Москву», никому не мешая, - ее транслировали на большом экране (зрителей было так много в зале, что некоторые сидели прямо на полу, перед сценой). На праздник пришли, немного опоздав, Ирина Гринева, Никита Емшанов, Анатолий Белый и Эдуард Бояков.
В целом, День Рождения получился спонтанным и одновременно грустным и веселым. Многие, как Андрей Звягинцев и Владимир Агеев, не виделись много лет, и им, наконец, довелось вновь пообщаться. А кто-то, как Ольга Лапшина и Артем Смола, просто породнился с театром, стал неотъемлемой частью этого пусть небольшого, но оригинального и незабываемого мира.

Макс Милиан
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Анатолий БелыйЭдуард БояковВера ВоронковаСветлана ВраговаМарина ГолубМария ГолубкинаИрина ГринёваВадим ДанцигерГригорий ДанцигерМихаил ДержавинНикита ЕмшановАндрей ЗвягинцевАлексей КазанцевАндрей КузичевОльга ЛапшинаКирилл ПлетнёвМихаил РощинКирилл СеребренниковАртём СмолаОльга СубботинаВиктория ТолстогановаМихаил УгаровОльга ХохловаАлександр Ширвиндт
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"Модернъ"МХАТЦДР

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