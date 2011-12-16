«Стеклянный зверинец» на сцене театра Киноактера

На сцене театра Киноактера 16 декабря 2011 года состоялась премьера спектакля «Стеклянный зверинец».
«Стеклянный зверинец» - это спектакль - воспоминание, а точнее, исповедь главного героя, Тома (Кирилл Сафонов
). Это страстная, бескомпромиссная исповедь поэта, вынужденного работать на складе обувного магазина.
Его жизнь упирается в непреодолимую дилемму – бежать из дома и реализовать свой талант, или продолжать раскладывать обувь в коробки, чтобы зарабатывать пусть мизерные, но достаточные для существования семьи деньги. Этот выбор осложняется ещё и тем, что его старшая сестра Лора (Ольга Арнтгольц
), которая в бытовом поверхностном понимании выглядит как не способная к выживанию «калека», на самом деле являет собой тот внутренний идеал красоты, ради которого, возможно, и стоит жить. Именно с этим сталкивается и другой герой этой пьесы – визитёр Джим (Анатолий Смиранин
) – достаточно обычный и хорошо спланировавший своё будущее молодой человек. Особое, если не главное место в этом семейном пожаре занимает трагикомический образ матери Тома и Лоры – Аманды (Ольга Остроумова
). Она как никто другой могла бы повторить известный афоризм: «Всё на свете могло быть другим, но имело бы тот же смысл...»
Прототипом семьи Уингфилдов стала собственная семья драматурга: строгий отец, вспыльчивая мать и сестра Роуз, страдавшая депрессией. Впервые пьеса была поставлена в 1944 году в Чикаго, где имела большой успех.
Автор инсценировки и режиссер - заслуженный артист России Александр Марин
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