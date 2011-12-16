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«Стеклянный зверинец» на сцене театра Киноактера

16 декабря
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16 декабря 2011
На сцене театра Киноактера 16 декабря 2011 года состоялась премьера спектакля «Стеклянный зверинец».

«Стеклянный зверинец» - это спектакль - воспоминание, а точнее, исповедь главного героя, Тома (Кирилл Сафонов). Это страстная, бескомпромиссная исповедь поэта, вынужденного работать на складе обувного магазина.
Его жизнь упирается в непреодолимую дилемму – бежать из дома и реализовать свой талант, или продолжать раскладывать обувь в коробки, чтобы зарабатывать пусть мизерные, но достаточные для существования семьи деньги. Этот выбор осложняется ещё и тем, что его старшая сестра Лора (Ольга Арнтгольц), которая в бытовом поверхностном понимании выглядит как не способная к выживанию «калека», на самом деле являет собой тот внутренний идеал красоты, ради которого, возможно, и стоит жить. Именно с этим сталкивается и другой герой этой пьесы – визитёр Джим (Анатолий Смиранин) – достаточно обычный и хорошо спланировавший своё будущее молодой человек. Особое, если не главное место в этом семейном пожаре занимает трагикомический образ матери Тома и Лоры – Аманды (Ольга Остроумова). Она как никто другой могла бы повторить известный афоризм: «Всё на свете могло быть другим, но имело бы тот же смысл...»
Прототипом семьи Уингфилдов стала собственная семья драматурга: строгий отец, вспыльчивая мать и сестра Роуз, страдавшая депрессией. Впервые пьеса была поставлена в 1944 году в Чикаго, где имела большой успех.

Автор инсценировки и режиссер - заслуженный артист России Александр Марин.
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персоны
Ольга АрнтгольцАлександр МаринОльга ОстроумоваКирилл СафоновАнатолий Смиранин (III)

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«Стеклянный зверинец» на сцене театра Киноактера фотографии
«Стеклянный зверинец» на сцене театра Киноактера фотографии
«Стеклянный зверинец» на сцене театра Киноактера фотографии
«Стеклянный зверинец» на сцене театра Киноактера фотографии
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обсуждение >>
№ 5
Zidana   9.09.2012 - 03:43
Эпиграф (из услышанного от зрителей). "Пришёл смотреть комедию, посмеяться, не дали, так играли, так играли, и смешное было таким грустным! Порадовали игрой, как-то и не игра была, жизнь, судьбы". Начинается... читать далее>>
№ 4
Аглая-80   14.05.2012 - 10:49
Мне очень понравился спектакль и постановка в целом! Актеры подобраны очень хорошо, отыграли с полной отдачей! Не могу сказать, что О. Остроумова переиграла всех-у неё свои задачи. а молодые актеры... читать далее>>
№ 3
СветланаСоловьева (Москва)   7.01.2012 - 17:10
Смотрела этот спектакль, Ольга Остроумова прекрасная актриса, единственная в этом спектакле доигрывает качественно свою роль, и ей веришь, в целом мне не понравился спектакль, я видела разные постановки... читать далее>>
№ 2
Татьяна Люлькина (Сан Франциско)   27.11.2011 - 17:39
Прекрасная пьеса. Я вообще обожаю Теннесси Виллиамса. Моя подруга недавно ставила ее в Сан Франциско. Рекомендую от всего сердца. читать далее>>
№ 1
Никонеска (Москва)   26.11.2011 - 23:25
Прекрасный спектакль. Великолепная игра актеров. Настоящий театр. Всем рекомендую! читать далее>>
Всего сообщений: 5
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