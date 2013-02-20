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Первое представление «Чайки» в Художественном театре

17 декабря
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17 декабря 1898
Пьеса «Чайка» поставлена в первый раз 17-го декабря 1898 года.
Играли роли: Аркадиной — О.Л. Книппер, Треплева — Э. Мейерхольд, Нины Заречной — М.Л. Роксанова, Тригорина — К.С. Станиславский, Сорина — В.В. Лужский, Дорна — А.Л.Вишневский, Маши — М.П. Лилина, Шамраева — А.Р. Артем, Шамраевой —Е.М. Невская, Медведенко — И.А. Тихомиров, горничной — М.П. Николаева, повара — Б.М. Снигирев.
Декорации во всех пьесах Чехова писал В.А. Симов.
После первого представления пьеса была недели на две снята вследствие болезни г-жи Книппер, потом до конца сезона шла непрерывно полными сборами. А. П. Чехов находился в это время в Ялте. Когда ему телеграфировали и писали об успехе пьесы, он долго не верил, думал, что корреспонденты из дружеских чувств скрывают от него правду. Он приехал в Москву только весною, когда театр не функционировал.
В этот приезд быстро завязалась тесная дружба между Чеховым и артистами.
Пошла речь о постановке «Дяди Вани». Но Чехов, сохранивший дружескую связь со многими артистами Императорского Малого театра, не хотел нарушать данного раньше обещания. Там Ленский, Южин и режиссер Кондратьев очень хлопотали о постановке «Дяди Вани». Как раз в эту весну, в заседании Театрально-Литературного Комитета, «Дядя Ваня» был неодобрен, или, вернее: «одобрен с условием переделки 3-го действия». Разумеется, Чехов на эту переделку не пошел и отдал пьесу в Художественный театр.
К этому времени относится и известная фотографическая группа Чехова с участвовавшими в «Чайке» артистами и режиссерами.
В следующем сезоне «Чайка» держалась в репертуаре, но с большими перерывами, совершенно случайными. Роль Тригорина играл еще В. И. Качалов, Сорина — А. И. Загаров, Шамраева —Б. М. Снигирев и т. д. С 1902 года «Чайка» была снята с репертуара до 1905 года, когда она была вновь возобновлена. Это возобновление, однако, не принесло театру успеха. Внешняя форма постановки сохранилась, но тот трепет, который охватывал первых исполнителей, исчез, и исполнение было суховато. На этот раз роль Треплева, вместе с Мейерхольдом, играл В. В. Максимов, Нину Заречную — Лилина и Л. А. Косминская. Машу — М. Г. Савицкая, Медвденко—М. Л. Лось и Н. А. Подгорный, остальные — попрежнему. Сезон 1905—06 годов был прерван вооруженным восстанием в Москве. Театр ухал за-границу. С тех пор «Чайка» не возобновлялась.

Публикация - альбом "Солнце России" № 7, 1914 год
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Первое представление «Чайки» в Художественном театре фотографии
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