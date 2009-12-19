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«Дюймовочка» в Белорусском ТЮЗе

19 декабря
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19 декабря 2009
19 декабря на сцене Дома литератора (г. Минск) состоялась премьера спектакля «Дюймовочка» по пьесе Юрия Щуцкого, написанной по мотивам сказки Ханса Кристиана Андерсена.
Сказка Х. К. Андерсена с детства знакома едва ли не каждому европейцу. Это история о материнской любви, которая ведёт по жизни, охраняет и спасает ребёнка; история о доброте, которая исподволь, но крепко овладевает сердцами… Наша театральная сказка не отступает от того, что написал великий сказочник: крохотную девочку Дюймовочку похищает Жаба, уносит Жук, спасает от морозов Мышь… Только зрителям надо помнить, что любая история чудесная настолько, насколько мы верим в чудеса.
В работе над спектаклем были задействованы молодые силы Театра юного зрителя (приглашённый режиссёр Наталья-Розалия Родина, автор стихов Янка Лайков, актёры Юлия Смирнова, Татьяна Чердынцева (обе в роли Дюймовочки), Андрей Королевич, Алексей Кирмуть и др.), что обещает привнести свежесть в постановку знакомой нам с детства сказки.

Действующие лица и исполнители:
Волшебница – заслуженная артистка Республики Беларусь Лариса Горцева, Жаннета Четверикова
Женщина – Татьяна Жданова, Наталья Волчек
Дюймовочка – Юлия Смирнова, Татьяна Чердынцева
Червячок Дроня – Андрей Королевич, Александр Зеленко
Мадам Жабуар – Раиса Астрединова, Людмила Разумова
Жабуар Брекекекович – Василий Ницко, Алексей Кирмуть
Жук – Василий Козлов, Андрей Коломиец
Стрекоза – Юлия Григоренко, Алеся Герасько
Мышь – Наталья Яковлева, Алла Волынец
Ласточка – Алла Поплавская, Людмила Осмоловская
Крот – заслуженный артист Республики Беларусь Борис Борисёнок, Александр Станилевич

Спектакль ведёт Светлана Шеремет
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персоны
Борис БорисёнокНаталья ВолчекТатьяна ЖдановаВасилий НицкоЛюдмила РазумоваАлександр СтанилевичЖаннета Четверикова-Друцкая

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№ 1
руслан Хадиев (Астраханская обл.)   21.10.2010 - 19:49
Хочу сообщить, что ещё театр связывает с каналом «Россия» т/с "Настоящая жизнь". Вот сегодня, например, Варю Бушуеву там играла юная Татьяна Чердынцева. СПАСИБО большое этим добрым людям!... читать далее>>
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