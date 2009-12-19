«Дюймовочка» в Белорусском ТЮЗе

анонс

8 октября в Театре имени Моссовета состоялась премьера комедийного спектакля по пьесе К. Гольдони "Трактирщица". Юрий Завадский перенес на сцену московского театра свою постановку этой пьесы в Ростове-на-Дону.

16 сентября 2007

Трамвай на Арбате или Штирлиц на улице Лесной

Замечательная пьеса Теннесси Уильямса "Трамвай желание" в 2006 году вышла в лидеры по количеству постановок! Интерес к "Трамваю "Желание" не ослабевал никогда, но редко рождаются актрисы, способные сыграть многогранный образ Бланш Дюбуа, и режиссеры, способные передать атмосферу потрясающего произведения американского драматурга.