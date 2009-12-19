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«12 месяцев» - новая премьера Театра клоунады

19 декабря
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19 декабря 2009
«12 месяцев» - новая премьера Театра клоунадыМосковский театр клоунады п/р Терезы Дуровой представил свою новую, новогоднюю, премьеру - спектакль для детей «12 месяцев».
«Двенадцать месяцев» – спектакль по пьесе С.Я. Маршака. Это – настоящая новогодняя сказка, полная загадок и волшебства!
Сюжет классической сказки практически не претерпел изменений: будут тут и капризная королева со своими учителями, и злая мачеха, желающая получить корзину золота, и добросовестная падчерица, выполняющая всю черную работу, и любимый королевский солдатик, и естественно, 12 братьев-месяцев в красивых одеяниях. И, конечно, мачеха, услышав королевский указ, отправит падчерицу за подснежниками в декабрьский лес...
И все-таки это не воспроизведение классики в чистом виде. Здесь переплетены и клоунада, и акробатика, и необычные режиссерские находки… Например, на глазах у зрителей в замок врывается снежный вихрь и превращает пространство в таинственный зимний лес! А в финале на сцене появляется подарочная коробка огромных размеров: в ней – сверкающая праздничным нарядом ёлка. Красивые костюмы, необычные декорации, зрелищные танцы, запоминающиеся песни – это также неотъемлемая часть представления «Двенадцать месяцев», режиссером которого является Народная артистка РФ, художественный руководитель Московского театра клоунады Тереза Дурова.
Но почему Театр клоунады остановился именно на пьесе Маршака? Из огромного разнообразия новогодних постановок для детей лишь малая часть основана на классических произведениях, любимых ни одним поколением. Большая часть современных елок – на тему популярных, в основном западных, фильмов, мультфильмов и их персонажей. Вопреки нынешним тенденциям, Московский театр клоунады обратился к пьесе, на которой воспитывались современные мамы и папы. Ведь они знают, чем наполнена сказка «Двенадцать месяцев»: в ней трудолюбие, бескорыстие и доброта побеждают алчность и несправедливость, а терпение и покорность вознаграждаются. Не этому ли должен учить детей современный театр?!
Постановка «Двенадцать месяцев» осуществлена при поддержке Правительства г. Москвы.

Московский Театр Клоунады
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