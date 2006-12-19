Комедия Мольера на сцене Ленкома

анонс

25 февраля 2007 Таня В 1938 году драматург Алексей Арбузов, восхищенный игрой актрисы театра Вахтангова Марии Бабановой, специально для нее написал пьесу "Таня". Бабановой пришлось жестко отстаивать пьесу у театральных чиновников, – сам молодой автор еще не имел права голоса в кабинетах начальства.

25 февраля 2007 Самоуправление в Малом театре 25 марта 1919 года Нарком просвещения А. Луначарский утвердил "Основное положение" московского Малого театра. Единственный из всех государственных, театр сохранял, в принципе, полное самоуправление.

13 февраля 2012 Москву посетит звезда «Notre-Dame de Paris» 5 марта в столицу приезжает Гару. Популярный канадский певец выступит с концертной программой «Часть моей души» в клубе «Б-1 Максимум».