Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Юбилей "Царя Бориса"

19 декабря
Все года

Театральная хроника >>
19 декабря 2006
В Малом театре отмечают юбилей спектакля: в воскресенье в 200-ый раз играют "Царя Бориса" по пьесе Алексея Константиновича Толстого. В репертуаре Малого вся трилогия Толстого - "Смерть Ионна Грозного", "Царь Федор Иоаннович" и "Царь Борис". "Встретиться с таким литературным матералом и такой ролью - это большое счастье, - рассказал народный артист России, исполнитель главной роли Василий Бочкарев. - Но это было и испытанием, потому что работа над образом царя Бориса требовала не только актерского перевоплощения. Надо было перестраиваться и человечески, брать на себя ответственность раскаяния за содеянное истинно верующего человека". "Наш спектакль - это предупреждение людям, напоминание им о том, что так важно возродить в себе чувство стыда, осознание того, что за ошибки и преступления надо отвечать", - убеждает актер. По словам Бочкарева, Толстой считал, что Годунов погибает в бою с призраками своих преступлений, которые разрушают все здание его работы, его жизни. Борис собирал земли, он радел об усилении и благе государства Российского.
"Спектакль "Царь Борис" - особенное событие в моей творческой и человеческой жизни, - говорит Бочкарев. - Во-первых, я играю царя Бориса в очередь со своим учителем, народным артистом СССР Виктором Ивановичем Коршуновым, который был первым исполнителем этой роли. А во-вторых, мне посчастливилось выйти на сцену во фрагменте из этого спектакля вместе с легендой русского театра Николаем Анненковым на вечере, посвященном его 100-летнему юбилею".
Премьера спектакля состоялась 25 декабря 1993 года.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Василий Бочкарёв
театры
Малый театр

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Выпускной-2010

Выпускной-2010

В Москве на корабле «Vatel» 30 июня состоялся прием в честь выпускников театральных ВУЗов России, где лучшим студентам и педагогам вручили премии СТД РФ.
Премьера в Театре имени Пушкина

Премьера в Театре имени Пушкина

Герои американского фильма "Пули над Бродвеем" вышли на московскую сцену. Театр имени Пушкина показал спектакль по пьесе, написанной по мотивам сценария фильма Вуди Аллена.
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Георгий Натансон
17 декабря ушёл из жизни режиссёр Георгий Натансон.
Куман Тастанбеков
17 декабря ушёл из жизни актёр Куман Тастанбеков.

День рождения >>

Павел Баршак
Анастасия Вертинская
Галина Волчек
Евгения Дмитриева
Анна Леванова
Валентина Литвинова
Анастасия Макарова
Андрей Петров
Николай Скоробогатов
Надежда Смирнова
Дженнифер Билз
Беатрис Даль
Джейк Джилленхол
Алисса Милано
Ральф Ричардсон
Кристи Суонсон
Тиль Швайгер
все родившиеся 19 декабря >>

Премьеры ТВ

Гоголь. Начало
22 декабря
ТВ-3
Бумеранг
23 декабря
Первый канал
Зеркала любви
23 декабря
ТВЦ
Крылья Пегаса
23 декабря
Россия 1
Перекаты судьбы
24 декабря
Россия 1
Я выбираю тебя
24 декабря
ТВЦ

ревью