Юбилей "Царя Бориса"

В Малом театре
отмечают юбилей спектакля: в воскресенье в 200-ый раз играют "Царя Бориса" по пьесе Алексея Константиновича Толстого. В репертуаре Малого вся трилогия Толстого - "Смерть Ионна Грозного", "Царь Федор Иоаннович" и "Царь Борис". "Встретиться с таким литературным матералом и такой ролью - это большое счастье, - рассказал народный артист России, исполнитель главной роли Василий Бочкарев
. - Но это было и испытанием, потому что работа над образом царя Бориса требовала не только актерского перевоплощения. Надо было перестраиваться и человечески, брать на себя ответственность раскаяния за содеянное истинно верующего человека". "Наш спектакль - это предупреждение людям, напоминание им о том, что так важно возродить в себе чувство стыда, осознание того, что за ошибки и преступления надо отвечать", - убеждает актер. По словам Бочкарева, Толстой считал, что Годунов погибает в бою с призраками своих преступлений, которые разрушают все здание его работы, его жизни. Борис собирал земли, он радел об усилении и благе государства Российского.
"Спектакль "Царь Борис" - особенное событие в моей творческой и человеческой жизни, - говорит Бочкарев. - Во-первых, я играю царя Бориса в очередь со своим учителем, народным артистом СССР Виктором Ивановичем Коршуновым, который был первым исполнителем этой роли. А во-вторых, мне посчастливилось выйти на сцену во фрагменте из этого спектакля вместе с легендой русского театра Николаем Анненковым на вечере, посвященном его 100-летнему юбилею".
Премьера спектакля состоялась 25 декабря 1993 года.
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