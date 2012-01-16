Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Жизнь советской номенклатурной элиты на сцене театра им. Ермоловой

2 декабря
Все года

Театральная хроника >>
2 декабря 1986
В конце 80-х годов начиналась «перестройка» - время гласности, демократических выборов, отмены цензуры и борьбы с «номенклатурными привилегиями». На экраны выходили фильмы, «положенные на полку» в период застоя, журналы печатали запрещенные ранее произведения, театры репетировали и выпускали новые спектакли. О театре им.Ермоловой, как об уловившем ветер перемен, отражающем современность, заговорили после премьеры
спектакля «Спортивные сцены 1981 года» Эдварда Радзинского в постановке Валерия Фокина, которая состоялась 2-го декабря 1986 года.
Яркая обличающая пьеса Радзинского «Спортивные сцены 1981 года» повествовала об упадке нравов советских буржуа накануне кризиса социалистической империи, о жизни номенклатурной элиты и обесценивании морали. Критики называли спектакль самым шумным и эпатажным в театральном сезоне, «своего рода пощечиной общественному вкусу, произведенной сознательно и вызывающе».
В этом спектакле Олег Меньшиков Сергея Лукина, отпрыска богатых людей из советской номенклатуры, сызмала отравивших свое чадо этим богатством, властью, цинизмом. Герой Меньшикова выразил в определенном ракурсе свое поколение – смятенное, растерянное, не знающее, как найти себя в новой жизни, которая и страшит, и отталкивает.
В спектакле был сильный актерский ансамбль, особенно когда играли два дуэта: Татьяна Доронина – Виктор Павлов, Татьяна Догилева – Олег Меньшиков.
Этот эпатирующий, откровенно театральный спектакль предвосхитил будущий антрепризный коммерческий театр с его конъюнктурностью и опорой на систему звезд.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Татьяна ДогилеваТатьяна ДоронинаОлег МеньшиковВиктор Павлов
театры
Театр имени Ермоловой

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Эдуард Дмитриев
30 ноября ушёл из жизни режиссёр Эдуард Дмитриев.
Вадим Лёгкий
24 ноября ушёл из жизни актёр Вадим Лёгкий.
Николай Годовиков
23 ноября ушёл из жизни актёр Николай Годовиков.
Дмитрий Хворостовский
22 ноября ушёл из жизни Дмитрий Хворостовский.

День рождения >>

Нина Антонова
Манана Гогитидзе
Александр Давыдов (V)
Мария Капустинская
Александр Кузнецов
Михаил Разумовский
Владимир Фекленко
Сергей Чирков
Руслан Щедрин
Лео Гордон
Карла Дель Поджо
Деннис Кристофер
Люси Лью
Бритни Спирс
Уоррен Уильям
Джули Харрис
все родившиеся 2 декабря >>

Премьеры ТВ

Лучик
2 декабря
Первый канал
От судьбы не зарекайся
2 декабря
Россия 1
Голубь сидел на ветке, размышляя о жизни
3 декабря
Культура
Провокатор
4 декабря
Россия 1
Тот, кто не спит
4 декабря
Интер
Чужое лицо
4 декабря
НТВ
Казнить нельзя помиловать
6 декабря
НТВ

ревью

«Смолфут»
Ролики фильмов

«Смолфут»

Молодой находчивый йети сталкивается с тем, что по его глубокому убеждению, не существует – человеком.
«ЁЛКИ APP»
Ролики фильмов

«ЁЛКИ APP»

Видеообращение российских звезд в поддержку деятельности Фондов и запуска приложения «Ёлки App»