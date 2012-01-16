Жизнь советской номенклатурной элиты на сцене театра им. Ермоловой

В конце 80-х годов начиналась «перестройка» - время гласности, демократических выборов, отмены цензуры и борьбы с «номенклатурными привилегиями». На экраны выходили фильмы, «положенные на полку» в период застоя, журналы печатали запрещенные ранее произведения, театры репетировали и выпускали новые спектакли. О театре им.Ермоловой, как об уловившем ветер перемен, отражающем современность, заговорили после премьеры

спектакля «Спортивные сцены 1981 года» Эдварда Радзинского в постановке Валерия Фокина, которая состоялась 2-го декабря 1986 года.

Яркая обличающая пьеса Радзинского «Спортивные сцены 1981 года» повествовала об упадке нравов советских буржуа накануне кризиса социалистической империи, о жизни номенклатурной элиты и обесценивании морали. Критики называли спектакль самым шумным и эпатажным в театральном сезоне, «своего рода пощечиной общественному вкусу, произведенной сознательно и вызывающе».

В этом спектакле Олег Меньшиков Сергея Лукина, отпрыска богатых людей из советской номенклатуры, сызмала отравивших свое чадо этим богатством, властью, цинизмом. Герой Меньшикова выразил в определенном ракурсе свое поколение – смятенное, растерянное, не знающее, как найти себя в новой жизни, которая и страшит, и отталкивает.

В спектакле был сильный актерский ансамбль, особенно когда играли два дуэта: Татьяна Доронина – Виктор Павлов, Татьяна Догилева – Олег Меньшиков.

Этот эпатирующий, откровенно театральный спектакль предвосхитил будущий антрепризный коммерческий театр с его конъюнктурностью и опорой на систему звезд.