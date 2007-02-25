Индо-ромэнский театр-студия

анонс

25 февраля 2007

Александринский театр после Февральской революции

Февральская революция 1917 года не явилась неожиданностью для русской интеллигенции. Многие деятели культуры восторженно приняли происходящие в стране перемены и готовы были воодушевленно творить во всех сферах культуры, будь то живопись, музыка, поэзия, театр.