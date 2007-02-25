Индо-ромэнский театр-студия

В 1923 году в Петровском парке работал хор Егора Полякова: цыганская элита, городские профессионалы. Цыганская молодежь этого хора объявила себя первой цыганской комсомольской ячейкой. Луначарский цыганскую комсу принял дома, запросто, по-комиссарски: "Цыгане? Очаровательно. Стало быть, и до вас дошло слово Ленина?" Про Ленина слыхали. О каком слове речь — не поняли. Но шумно согласились. Идею театра Луначарский в целом одобрил. И 20 декабря 1930 года в газете "Вечерняя Москва" появилось объявление об открытии в Москве студии Индо-Ромэнского театра и о начале с 25 декабря приемных испытаний. В студию принимались не только цыгане, но и те, кто владеет цыганским языком.
Первый набор в студию "Индо-Ромэнского театра" напоминал большую бессарабскую ярмарку. Нечесаные, грязные, в латаном-перелатаном тряпье, только что без коней, подростки, развалясь, сидели, а многие и лежали на полу, с интересом глядя на приемную комиссию. Все как один — неграмотные.
С этого первого набора и началась долгая жизнь Московского цыганского театра "Ромэн".
По материалам "Новой газеты
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