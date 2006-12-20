Церемония вручения престижной театральной премии «Чайка»

Наибольшее количество наград получили комедия «Примадонны» по Кену Людвигу в постановке Евгения Писарева (МХТ им. А.П.Чехова) и «Король Лир» по Уильяму Шекспиру в постановке Юрия Бутусова (Сатирикон).
Наверное, постоянные посетители театральной премии «Чайка» были удивлены тому, что в «тусовке», предшествующей самой церемонии, было немного известных лиц. В 2006 году, на самом деле, было немного удачных или громких постановок. Поэтому в большинстве случаев «отдуваться» за всех в этот раз пришлось Сатирикону и МХТ им. А.П.Чехова.
В остальном все было как всегда. И это, наверное, один из немногих случаев, когда подобная формулировка является чуть ли не комплиментом. Шик, блеск, красота: самые известные люди театра во всем своем великолепии. Другое дело, что их, известных театралов, было немного — но причина, скорее, не в самой церемонии, а в сезоне.
Самое заметное новшество коснулось лишь сцены, на которой раздавали «Чаек». В этот раз эта была не площадка Основной сцены МХТ им. А.П.Чехова, которая в данный момент находится на реконструкции, а сцена Театра им. Моссовета. Но это никак не сказалось ни на качестве церемонии, ни на её статусе. Ведущими были, чуть ли не по привычке, искрометные Екатерина Коновалова и Игорь Золотовицкий.
В целом премии распределились следующим образом (традиционно, каждая номинация названа оригинально и необычно, поэтому часто требуется пояснение, что, собственно, та или иная награда означает):
«Господин оформитель»
(премия лучшему художнику-постановщику) — Сергей Бархин
(«Нелепая поэмка», МТЮЗ, режиссер Кама Гинкас).
«Pret-a-porter»
(лучшие костюмы) — Елена Орлова
(«Зеленая птичка», МТЮЗ, режиссер Геннадий Тростянецкий).
«Умелые руки»
(премия лучшему гримеру) — Галина Устименко
(«Примадонны, МХТ им. А.П.Чехова, режиссер Евгений Писарев).
«Синхронное плавание»
(лучший актерский ансамбль) — «Пролетая над гнездом кукушки (Затмение)»
(Ленком, режиссер Александр Морфов).
«Двойной удар»
(премия за лучший дуэт) — Дмитрий Дюжев и Юрий Чурсин
(«Примадонны», МХТ им. А. П. Чехова, режиссер Евгений Писарев).
«Прорыв»
(премия «За переход молодого актера из разряда «подающих надежды» в категорию «звезд») — Дарья Мороз
(«Живи и помни», МХТ им. А.П.Чехова, режиссер Владимир Петров).
«Улыбка М»,
лучшая мужская комедийная роль, — Евгений Редько
(«Самоубийца», РАМТ, режиссер Вениамин Смехов).
«Улыбка Ж»
(лучшая женская комедийная роль) — Михаил Трухин
(«Примадонны», МХТ им. А.П.Чехова, режиссер Евгений Писарев).
«Злодей»
(лучшая отрицательная роль сезона) — Максим Аверин
(«Король Лир», Сатирикон, режиссер Юрий Бутусов).
«Обольстительная женщина»
(лучший сексуальный женский образ) — Наталья Вдовина
(«Носорог», Мастерская Петра Фоменко, режиссер Иван Поповски).
«Главный герой»
— Кирилл Пирогов
, («Носорог», Мастерская Петра Фоменко, режиссер Иван Поповски).
«Ослепительный миг»
(лучший эпизод) — Тимофей Трибунцев
(«Король Лир», Сатирикон, режиссер Юрий Бутусов).
«Некоторые любят погорячее»
(лучшая эротическая сцена) — Агриппина Стеклова и Максим Аверин
(«Король Лир», Сатирикон, режиссер Юрий Бутусов).
«Маска Zorro» (премия за раскрытие образа) — Игорь Ясулович («Нелепая поэмка», МТЮЗ, режиссер Кама Гинкас).
«Сделай шаг»
(лучшая режиссерская работа или, по словам организаторов, «лучшее прочтение пьесы»), — Кама Гинкас
( «Нелепая поэмка», МТЮЗ).
«Обыкновенное чудо»
(лучший спектакль) — «Король Лир» Уильяма Шекспира, режиссер Юрий Бутусов
.
«Убойная сила»
(премия лучшему театральному критику) — Марина Райкина
, газета «Московский комсомолец».
«Патриарх»
(почетная «Чайка» за вклад в развитие театрального искусства) — Юрий Соломин
.
Агентство национальных новостей
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