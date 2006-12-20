Церемония вручения престижной театральной премии «Чайка»

Наибольшее количество наград получили комедия «Примадонны» по Кену Людвигу в постановке Евгения Писарева (МХТ им. А.П.Чехова) и «Король Лир» по Уильяму Шекспиру в постановке Юрия Бутусова (Сатирикон).Наверное, постоянные посетители театральной премии «Чайка» были удивлены тому, что в «тусовке», предшествующей самой церемонии, было немного известных лиц. В 2006 году, на самом деле, было немного удачных или громких постановок. Поэтому в большинстве случаев «отдуваться» за всех в этот раз пришлось Сатирикону и МХТ им. А.П.Чехова.В остальном все было как всегда. И это, наверное, один из немногих случаев, когда подобная формулировка является чуть ли не комплиментом. Шик, блеск, красота: самые известные люди театра во всем своем великолепии. Другое дело, что их, известных театралов, было немного — но причина, скорее, не в самой церемонии, а в сезоне.Самое заметное новшество коснулось лишь сцены, на которой раздавали «Чаек». В этот раз эта была не площадка Основной сцены МХТ им. А.П.Чехова, которая в данный момент находится на реконструкции, а сцена Театра им. Моссовета. Но это никак не сказалось ни на качестве церемонии, ни на её статусе. Ведущими были, чуть ли не по привычке, искрометные Екатерина Коновалова и Игорь Золотовицкий.В целом премии распределились следующим образом (традиционно, каждая номинация названа оригинально и необычно, поэтому часто требуется пояснение, что, собственно, та или иная награда означает):(премия лучшему художнику-постановщику) —(«Нелепая поэмка», МТЮЗ, режиссер Кама Гинкас).(лучшие костюмы) —(«Зеленая птичка», МТЮЗ, режиссер Геннадий Тростянецкий).(премия лучшему гримеру) —(«Примадонны, МХТ им. А.П.Чехова, режиссер Евгений Писарев).(лучший актерский ансамбль) —(Ленком, режиссер Александр Морфов).(премия за лучший дуэт) —(«Примадонны», МХТ им. А. П. Чехова, режиссер Евгений Писарев).(премия «За переход молодого актера из разряда «подающих надежды» в категорию «звезд») —(«Живи и помни», МХТ им. А.П.Чехова, режиссер Владимир Петров).лучшая мужская комедийная роль, —(«Самоубийца», РАМТ, режиссер Вениамин Смехов).(лучшая женская комедийная роль) —(«Примадонны», МХТ им. А.П.Чехова, режиссер Евгений Писарев).(лучшая отрицательная роль сезона) —(«Король Лир», Сатирикон, режиссер Юрий Бутусов).(лучший сексуальный женский образ) —(«Носорог», Мастерская Петра Фоменко, режиссер Иван Поповски)., («Носорог», Мастерская Петра Фоменко, режиссер Иван Поповски).(лучший эпизод) —(«Король Лир», Сатирикон, режиссер Юрий Бутусов).(лучшая эротическая сцена) —(«Король Лир», Сатирикон, режиссер Юрий Бутусов).«Маска Zorro» (премия за раскрытие образа) — Игорь Ясулович («Нелепая поэмка», МТЮЗ, режиссер Кама Гинкас).(лучшая режиссерская работа или, по словам организаторов, «лучшее прочтение пьесы»), —( «Нелепая поэмка», МТЮЗ).(лучший спектакль) —(премия лучшему театральному критику) —, газета «Московский комсомолец».(почетная «Чайка» за вклад в развитие театрального искусства) —