Благотворительный концерт «Признание в любви»

21 Декабря в Московском Международном Доме Музыки в честь ветеранов театра и кино состоялся праздничный концерт «Признание в любви»
, организованный Благотворительным Фондом поддержки деятелей искусства «Артист»
и Национальным филармоническим оркестром России под руководством Владимира Спивакова. Концерт прошел при поддержке Правительства Москвы, совместно с Центральным Домом Актера им. А.А. Яблочкиной, в рамках традиционной благотворительной программы «Актеры - актерам»
.
Известные артисты театра и кино исполнили отрывки из классических произведений о любви под бессмертную музыку великих композиторов. Все собранные с концерта средства были направлены в банк фонда «Артист»
на программу «Касса помощи SOS»
. Цель программы - оказание финансовой помощи актерам-инвалидам и ветеранам театра и кино для решения острых и требующих немедленного вмешательства проблем (экстренная медицинская помощь и социальная поддержка).
Участники:
• Владимир Спиваков
– художественный руководитель и главный дирижер Национального филармонического оркестра России
• Инна Чурикова
– народная артистка СССР
• Алла Демидова
– народная артистка РСФСР
• Алексей Петренко
– народный артист РСФСР
• Мария Миронова
– заслуженная артистка РФ
• Евгений Миронов
– народный артист РФ
• Нина Гусева
– студентка 3-го курса школы-студии МХАТ
• Родион Долгирев
– студент 3-го курса школы-студии МХАТ
• Анна Аглатова
(сопрано) - солистка ГАБТа, лауреат международных конкурсов
• Николай Борчев
(баритон)– солист Баварской оперы
• Дмитрий Майборода
(фортепиано) - лауреат международных конкурсов, стипендиат МБФ Владимира Спивакова.
Режиссер концерта – Марина Брусникина
.
Об организаторе:
Благотворительный Фонд поддержки деятелей искусства «Артист»
был учрежден в 2008 году Народным артистом РФ Евгением Мироновым
, Заслуженной артисткой РФ Марией Мироновой
и продюсером, журналистом, врачом-психиатром Натальей Шагинян-Нидэм
.
«У нас в стране две огромные армии сирот: дети-сироты и старики-сироты. Одни брошены в детстве, другие - в старости. Именно им сегодня труднее всех и именно им нужна особая поддержка. Конечно, трудно помочь всем и сразу, но нужно с чего-то начинать - делать то, во что веришь, что близко и что знаешь. Вот мы и начали...»
Деятельность Фонда включает в себя две основные программы - «Актеры - актерам»
и «Актеры – детям»
. Целью программы «Актеры – актерам»
является оказание финансовой и моральной поддержки ветеранам театра и кино. Программа «Актеры – детям»
направлена на оказание помощи детям-сиротам-инвалидам.
В течение первого года своего существования Фонд «Артист»
сделал первые шаги на пути к осуществлению своих целей.
В 2009 году в рамках программы «Актеры – актерам»
Фонд инициировал и провел первый Благотворительный Театральный Марафон
, акцию «Красные носы»
, Благотворительный концерт в честь 9 мая. Благодаря этим мероприятиям Фонд «Артист»
смог материально поддержать 120 наиболее нуждающихся деятелей искусства, удовлетворить десятки запросов о помощи медицинского и социального характера и обеспечить 500 ветеранов годовыми сертификатами на лекарства.
обсуждение >>