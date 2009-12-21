Благотворительный концерт «Признание в любви»

анонс

4 марта 2009

«Неизвестный Виталий Виленкин»

О нем известно много, но далеко не все. О Виталии Виленкине, известном и неизвестном – фильм «Неизвестный Виталий Виленкин», премьера которого состоялась на телеканале «Культура» 24 февраля.