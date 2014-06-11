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Анна Павлова впервые исполнила хореографическую миниатюру «Лебедь»

22 декабря
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22 декабря 1907
22 декабря на благотворительном концерте в Петербурге Анна Павлова впервые исполнила хореографическую миниатюру «Лебедь» (позднее за номером закрепилось название «Умирающий лебедь»). Миниатюра была поставлена специально для нее М. Фокиным на музыку К. Сен-Санса. Небольшая хореографическая композиция «Умирающий лебедь» стала коронным номером Анны Павловой.
После триумфального выступления балерины в «Русских сезонах» 1909 года Сергея Павловича Дягилева к ней за кулисы парижского театра Шатле пожаловал седобородый джентльмен и с волнением в голосе произнес: «Я и не подозревал, какую замечательную музыку написал!». Это был сам Камиль Сен-Санс.
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