Премьера нового спектакля "Балаганчик" Продюсерского центра "Collegium-Musicum" состоялась в Юсуповском дворце

22 декабря в Санкт-Петербурге в Юсуповском Дворце в 20.00 состоялась торжественная премьера спектакля "Балаганчик" известного итальянского режиссера Микеле Монетты. Вниманию зрителей было представлено уникальное театральное действо - мадригальная комедия, поставленная по произведению итальянского автора позднего Возрождения Адриано Банкьери - Festino nella sera del Giovedi Grasso avanti cena".
На пресс-конференции, предшествовавшей премьере, руководители проекта рассказали об особенностях спектакля, об уникальном возрожденном жанре Мадригальной Комедии, до сих пор не представленной на российской сцене.
Особенное внимание спикеры уделили художественной составляющей спектакля. Над созданием исторических костюмов работала Наталья Корнилова, ведущий художник-костюмер Санкт-Петербурга. Хореография поставлена прославленным балетмейстером, заслуженным деятелем искусств России Георгием Ковтуном, на счету которого более 300 спектаклей в России и по всему Миру.
Режиссер спектакля, Микеле Монетта, рассказал о традиции итальянской комедии del arte.
"Именно из музыкального спектакля с элементами драматической игры и балета в эпоху позднего Возрождения родился венецианский карнавал. Но "Балаганчик" не карнавальное действо, это прежде всего спектакль, со своей чистой театральной основой - драматической игрой, и ее искусно обрамляет хоровое пение и исторический бытовой танец"
Продюсер проекта, Филипп Вулах, рассказал журналистам об уникальных особенностях спектакля, об исторической идентичности постановки и о специфике подготовки этого проекта:
- "Для реализации проекта был задействован исследовательский аппарат Санкт-Петербургской Государственной Консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова. Работа в архивах позволила собрать необходимую информацию для восстановления жанра, характерного для позднего Возрождения. В подготовке спектакля использована специальная схема работы, которая позволяет свободно ориентироваться в богатейшем культурном наследии, не столько изобретать новое, сколько эффективно обращаться к тем шедеврам сценического искусства, которые действительно могут быть интересными сегодня. Эта схема позволяет исполнять спектакль таким образом, в той манере, которая должна быть свойственна данному конкретному произведению. Спектакль представляет собой синтез театральных искусств, при этом искусства не смешиваются, а сохраняют свою самобытность и гармонично взаимодействуют на сцене".
"Балаганчик" - это прообраз мюзикла, аутентичная мадригальная комедия, то есть комедия, основанная на небольших вокально-инструментальных миниатюрах эпохи Возрождения - мадригалах (спектакль с текстом, музыкой, танцами). В постановке присутствует и доступность уже полюбившихся широкой публике мюзиклов, и утонченность и глубина классической музыки. Жанр мадригальной комедии - своеобразный синтез искусств, несущий широкой публике изысканные классические произведений итальянского Возрождения.
Спектакль - единое действо, продолжительностью 50 минут без антракта, условно разбит на 3 части. Эпизоды, разыгрываются на трех языках итальянском, французском и русском, также присутствует неаполитанский диалект. В каждом из эпизодов музыка, танцы, драматическое действо. Эпизоды разделяются занавесом, но действие продолжается на авансцене (на русском языке), и представляет собой театральные шутливые зарисовки и трюки итальянского театра - lazzo.
В актерской игре много пантомимы, работы с масками итальянской комедии del-arte. Каждая из них предназначена для выражения определённой эмоции: маска тоски, маска радости, маска смеха, маска влюблённости и т.д. Спектакль сопровождается хореографией, в постановке знаменитого балетмейстера, заслуженного деятеля искусств России Георгия Ковтуна, на счету которого более трёхсот спектаклей в России и на Украине. В ряде номеров балет выступает в равных условиях с четырьмя драматическими персонажами.
Одна из особенностей спектакля - необычное музыкальное сопровождение, в исполнении вокального ансамбля из 11 человек, под аккомпанемент клавесина, флейты и виолончели. Поведение музыкантов на сцене на грани комичной актёрской игры. В музыке много юмора. Музыка Эпохи Возрождения, характерная для итальянских мадригалов легче воспринимается зрителем в исполнении вокального ансамбля и старинных инструментов.
Предоставлено Продюсерским центром "Collegium-Musicum"
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