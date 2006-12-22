Премьера нового спектакля "Балаганчик" Продюсерского центра "Collegium-Musicum" состоялась в Юсуповском дворце

анонс

В театре «Мастерская Петра Фоменко» состоялась премьера спектакля Евгения Каменьковича «Улисс» по знаменитому роману Джеймса Джойса.

Дворец Белосельских-Белозерских пригласил петербуржцев и гостей города на театральные новогодние вечера.

27 июля 2007

Литературоведы в штатском и пьеса "Бег"

В 1929 году МХАТ принял к постановке пьесу Михаила Булгакова "Бег", уже шли репетиции, Хлудова поручили играть трагическому Н.П.Хмелёву, Чарноту – жизнерадостному Б.Г.Добронравову.