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Министры - детям

23 декабря
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23 декабря 2006
Премьера детской музыкальной сказки "Бай-бай, Храпелкин!", автором которой является министр столичного правительства Владимир Малышков, состоялась 25 декабря в Московском театре клоунады под руководством Терезы Дуровой. Малышков написал песни к спектаклю, а ее режиссером выступила народная артистка России, руководитель театра клоунады Дурова, отметил собеседник агентства. По его словам, спектакль по своему жанру является синтезом драматического спектакля, классического детского мюзикла и авторской анимации.
"Впервые на отечественной сцене и для детской аудитории создается такой масштабный и технически сложный проект. По сцене с грохотом движутся сложные механические конструкции, среди которых, например, основное средство передвижения главного героя Храпелкина - образец чудо-техники, гибрид велосипеда, вертолета и парохода", - рассказал представитель горадминистрации.
Среди персонажей нового детского мюзикла главный герой Храпелкин, сновичок, два чертенка, старуха, заяц на зонте, твердый и мягкий знаки, а также еж, волк, поросенок, медведь, барсук, свинья и вол.
Владимир Малышков является министром правительства Москвы, руководителем Департамента потребительского рынка и услуг столицы, первым вице-президентом московской международной бизнес-ассоциации, президентом академии предпринимательстве при правительстве Москвы. Он - доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой в Российской экономической академии имени Плеханова, заслуженный работник торговли РФ.
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