Новогодний сюрприз от «Шалома»

Премьерный спектакль «Еврейский детектив», который состоит из двух пьес, стартовал 23 декабря. События происходят в 80-х годах.

Первая часть поставлена по произведению Павла Когоута «Цианид в пять часов» - одноактная пьеса про расследование и совершенно необычное возмездие за обман. Вторая половина спектакля – «Миллион на таможне» Эдуарда Тополя. Блистательная история о том, как один человек переиграл целую команду КГБ.

Поставил «Еврейский детектив» Заслуженный артист РФ Лев Шимелов, а на сцене З.а. РФ – Маргарита Вишнякова, Вероника Патмалникс, Юлия Лобанова , З.а. РФ – Григорий Каганович, Валерия Солдатова, Константин Лещенко и Игорь Цыбульский.

Другая премьера, где участвует вся труппа театра, - «Наш веселый Хайт» прошла накануне Нового года, 29 декабря. Миниатюры, монологи и песни главного драматурга «Шалома», Лауреата Государственной премии СССР Аркадия Хайта. Режиссер спектакля - художественный руководитель театра «Шалом», Народный артист России Александр Левенбук. Авторский материал отобран так, чтобы он был современным, даже если написан несколько лет назад. Спектакль расскажет и о самом Хайте – большом писателе-юмористе, авторе «Ну, погоди!», «Кота Леопольда», пьес «Радионяни», Райкина, Хазанова, Винокура, Петросяна и многих артистов эстрады.