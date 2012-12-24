Смена власти на «Платформе»

24 декабря
в полдень на «Платформе»
прошла пресс-конференция, чьей главной темой стала смена кураторов проекта. Еще при зарождении этой небольшой театральной площадки в Цехе Белого
на Винзаводе
ее создателями было оговорено, что руководителей направлений «Театр»
, «Музыка»
, «Танец»
и «Медиа»
будут регулярно менять, дабы «Платформа»
плавно, без переломов, изменяла направление своего развития и показывала зрителю самые различные виды современного искусства. Поэтому-то, спустя полтора года после открытия, состав было решено обновить.
Направлением «Театр» вместо Кирилла Серебренникова
с нового года теперь будет руководить театральный критик Марина Давыдова
.
Композитор Александр Маноцков
сменил Сергея Невского
- куратора музыкальной программы.
Хореограф Анна Абалихина
- Елену Тупысеву
, отвечавшую ранее за танцы.
Лишь Анна Беляева
по-прежнему управляет «Медиа».
На пресс-конференции предыдущие кураторы поведали журналистам и гостям о своих достижениях за полтора года работы «Платформы»
, а новые обозначили свои планы на 2013 год.
На «Платформе» за 2012 год состоялось немало по-настоящему знаковых событий, среди которых важное место занимали несколько премьер: опера Сергея Невского «Outland»
для шести солистов и камерного хора в постановке Жени Беркович
, опера Юрия Лобикова «Охота на снарка»
, постановка «История солдата»
хореографов Гай Вайцман
и Рони Хавер
и композитора Алексея Сысоева
, опера Александра Маноцкова «Четыре квартета»
, спектакли Кирилла Серебренникова «Метаморфозы»
(в сотрудничестве с Давидом Бобе
) и «Сон в летнюю ночь»
.
В 2012 году также прошел ряд уникальных событий, которые можно было
увидеть только на «Платформе»: концерты «Восстание машин» Энно Поппе
и «Катострофа» Тетодора Курентиза
, «Медиафестиваль»
, концерт уникального немецкого коллектива «Neue Vocalsolisten Stuttgart»
.
В этом же году была продолжена начатая еще в декабре 2011 года традиция левых концертов. В мае артисты «Седьмой студии»
исполнили революционные песни вместе с Ксенией Собчак
, Леонидом Парфеновым
и Васей Обломовым
, а позже выступили с этим концертом на Пушкинской площади в День города Москвы. А в преддверии конца света 12.12.12
исполнили для зрителей «Платформы» лучшие песни человечества.
На «Платформе» немало было интересных встреч, лекций и мастер-классов: мастер-классы авангардного театрального режиссера Клима
, композитора Энно Поппе и музыкантов из «Neue Vocalsolisten Stuttgart», творческая лаборатория «Транскрипция»
, лекции шекспироведа Алексея Бартошевича
и театрального критика Марины Давыдовой
, а также урок по степу Сэвиона Гловера
.
Один из проектов «Платформы» - нашумевший спектакль Кирилла Серебренникова «Отморозки»
- получил премию «Золотая маска»
.
На этом «Платформа» не останавливается. Уже в январе 2013 года зрители увидели рождественский концерт Вячеслава Гайворонского
, прошли рок-н-ролл вечеринка, видеопоказ спектакля «Blush»
компании «Ultima Vez»
, танцевальные спектакли «Алиби»
и «Опыт №4. Intersection»
от компании «Провинциальные танцы»
и рождественские показы «Сна в летнюю ночь»
.
Ссылки по теме:
«Платформа» - в декабре
«Сон в летнюю ночь» по версии Серебренникова
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