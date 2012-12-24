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Смена власти на «Платформе»

24 декабря
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24 декабря 2012
24 декабря в полдень на «Платформе» прошла пресс-конференция, чьей главной темой стала смена кураторов проекта. Еще при зарождении этой небольшой театральной площадки в Цехе Белого на Винзаводе ее создателями было оговорено, что руководителей направлений «Театр», «Музыка», «Танец» и «Медиа» будут регулярно менять, дабы «Платформа» плавно, без переломов, изменяла направление своего развития и показывала зрителю самые различные виды современного искусства. Поэтому-то, спустя полтора года после открытия, состав было решено обновить.
Марина Давыдова
Направлением «Театр» вместо Кирилла Серебренникова с нового года теперь будет руководить театральный критик Марина Давыдова.
Александр Маноцков
Композитор Александр Маноцков сменил Сергея Невского - куратора музыкальной программы.
Анна Абалихина
Хореограф Анна Абалихина - Елену Тупысеву, отвечавшую ранее за танцы.
Анна Беляева
Лишь Анна Беляева по-прежнему управляет «Медиа».
На пресс-конференции предыдущие кураторы поведали журналистам и гостям о своих достижениях за полтора года работы «Платформы», а новые обозначили свои планы на 2013 год.
На «Платформе» за 2012 год состоялось немало по-настоящему знаковых событий, среди которых важное место занимали несколько премьер: опера Сергея Невского «Outland» для шести солистов и камерного хора в постановке Жени Беркович, опера Юрия Лобикова «Охота на снарка», постановка «История солдата» хореографов Гай Вайцман и Рони Хавер и композитора Алексея Сысоева, опера Александра Маноцкова «Четыре квартета», спектакли Кирилла Серебренникова «Метаморфозы» (в сотрудничестве с Давидом Бобе) и «Сон в летнюю ночь».
В 2012 году также прошел ряд уникальных событий, которые можно было
увидеть только на «Платформе»: концерты «Восстание машин» Энно Поппе и «Катострофа» Тетодора Курентиза, «Медиафестиваль», концерт уникального немецкого коллектива «Neue Vocalsolisten Stuttgart».
В этом же году была продолжена начатая еще в декабре 2011 года традиция левых концертов. В мае артисты «Седьмой студии» исполнили революционные песни вместе с Ксенией Собчак, Леонидом Парфеновым и Васей Обломовым, а позже выступили с этим концертом на Пушкинской площади в День города Москвы. А в преддверии конца света 12.12.12 исполнили для зрителей «Платформы» лучшие песни человечества.
На «Платформе» немало было интересных встреч, лекций и мастер-классов: мастер-классы авангардного театрального режиссера Клима, композитора Энно Поппе и музыкантов из «Neue Vocalsolisten Stuttgart», творческая лаборатория «Транскрипция», лекции шекспироведа Алексея Бартошевича и театрального критика Марины Давыдовой, а также урок по степу Сэвиона Гловера.
Один из проектов «Платформы» - нашумевший спектакль Кирилла Серебренникова «Отморозки» - получил премию «Золотая маска».
Вячеслав Гайворонский
На этом «Платформа» не останавливается. Уже в январе 2013 года зрители увидели рождественский концерт Вячеслава Гайворонского, прошли рок-н-ролл вечеринка, видеопоказ спектакля «Blush» компании «Ultima Vez», танцевальные спектакли «Алиби» и «Опыт №4. Intersection» от компании «Провинциальные танцы» и рождественские показы «Сна в летнюю ночь».

Ссылки по теме:
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«Сон в летнюю ночь» по версии Серебренникова
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Вячеслав ГайворонскийАлександр МаноцковЛеонид ПарфёновКирилл СеребренниковКсения Собчак

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«Алиби»
«Blush»
«Опыт №4. Intersection»
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А дальше - тишина...

А дальше - тишина...

В 1969 году состоялась премьера спектакля "Дальше- тишина", где Фаина Раневская и Ростислав Плятт играли супружескую пару. Два старика: Люси Купер - Раневская и Барклей Купер - Плятт.
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