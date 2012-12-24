Смена власти на «Платформе»

анонс

16 августа 2006 А дальше - тишина... В 1969 году состоялась премьера спектакля "Дальше- тишина", где Фаина Раневская и Ростислав Плятт играли супружескую пару. Два старика: Люси Купер - Раневская и Барклей Купер - Плятт.

18 февраля 2013 Московскому Художественному – 110 лет! И дольше века длится… путь – путь, пройденный Московским художественным театром. На нём были и шипы, и розы, триумфы и трагедии, утраты и взлеты…

11 февраля 1925 "Блоха" во МХАТе 2-м Спектакль был прямым и забористым по-народному — с солью и перцем, ведущим свою родословную от балагана.