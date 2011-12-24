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«Тайна пропавшего снега». Премьера

24 декабря
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24 декабря 2011
Департамент культуры Правительства Москвы и театр «Школа драматического искусства» пригласили зрителей 24-30 декабря и 2-6 января на премьеру нового новогоднего спектакля.
«Тайна пропавшего снега» - это новогоднее приключение для маленьких и взрослых, поставленное известным театральным режиссером Александром Огаревым по пьесе Ксении Драгунской.
«Тайна пропавшего снега». Премьера
Театр «Школа драматического искусства» впервые за свою историю представил зрителям спектакль для детей. Постановка Александра Огарева по пьесе Ксении Драгунской «Тайна пропавшего снега» - особенное для праздничной Москвы событие, которое объединило детское новогоднее представление с опытом похода в настоящий «взрослый» театр.
В «Школе драматического искусства» сказка начиналась уже в фойе: с балюстрад звучали рождественские песни и гимны в исполнении театрального хора, а украшенные гирляндами фонари и кованые балкончики под прозрачным стеклянным куполом сделали уникальное пространство театра похожим на волшебный дворец.
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Информация об авторах спектакля
Ксения Драгунская — автор пьесы
«Тайна пропавшего снега». ПремьераРодилась 20 декабря 1965 года в Москве. Российский драматург, сценарист, детский писатель, искусствовед. Дочь писателя Виктора Юзефовича Драгунского, автора знаменитых «Денискиных рассказов». Пьесы Драгунской можно увидеть как в академических театрах, так и в андеграундных подвальчиках. Её произведения — это сюжеты, пронизанные искренностью, романтикой и замечательным юмором. Постановки пьес Ксении Драгунской пользуются большим успехом у зрителей всех возрастов.
Александр Огарёв – режиссёр спектакля
«Тайна пропавшего снега». ПремьераРежиссер и актер театра «Школа драматического искусства». Спектакли Огарева также идут на сценах московских театров: РАМТа, театра им. А.С.Пушкина, театра «Современник», театра имени В.Маяковского, Нового драматического театра, а также за рубежом. В 2010 году опера «Гвидон» в постановке А.Огарёва (ШДИ) стала лауреатом премии «Золотая маска» в номинации «Эксперимент». Осенью 2011 г. состоялась премьера его спектакля «Месяц в деревне» в театре им. Маяковского.

ШДИ
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