«Тайна пропавшего снега». Премьера

Департамент культуры Правительства Москвы
и театр «Школа драматического искусства»
пригласили зрителей 24-30 декабря
и 2-6 января
на премьеру нового новогоднего спектакля.
«Тайна пропавшего снега»
- это новогоднее приключение для маленьких и взрослых, поставленное известным театральным режиссером Александром Огаревым
по пьесе Ксении Драгунской
.
Театр «Школа драматического искусства»
впервые за свою историю представил зрителям спектакль для детей. Постановка Александра Огарева
по пьесе Ксении Драгунской «Тайна пропавшего снега»
- особенное для праздничной Москвы событие, которое объединило детское новогоднее представление с опытом похода в настоящий «взрослый» театр.
В «Школе драматического искусства»
сказка начиналась уже в фойе: с балюстрад звучали рождественские песни и гимны в исполнении театрального хора, а украшенные гирляндами фонари и кованые балкончики под прозрачным стеклянным куполом сделали уникальное пространство театра похожим на волшебный дворец.
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Информация об авторах спектакля
Ксения Драгунская
— автор пьесы
Родилась 20 декабря 1965 года в Москве. Российский драматург, сценарист, детский писатель, искусствовед. Дочь писателя Виктора Юзефовича Драгунского
, автора знаменитых «Денискиных рассказов»
. Пьесы Драгунской
можно увидеть как в академических театрах, так и в андеграундных подвальчиках. Её произведения — это сюжеты, пронизанные искренностью, романтикой и замечательным юмором. Постановки пьес Ксении Драгунской
пользуются большим успехом у зрителей всех возрастов.
Александр Огарёв
– режиссёр спектакля
Режиссер и актер театра «Школа драматического искусства»
. Спектакли Огарева
также идут на сценах московских театров: РАМТа
, театра им. А.С.Пушкина
, театра «Современник»
, театра имени В.Маяковского
, Нового драматического театра
, а также за рубежом. В 2010 году опера «Гвидон»
в постановке А.Огарёва
(ШДИ
) стала лауреатом премии «Золотая маска» в номинации «Эксперимент». Осенью 2011 г. состоялась премьера его спектакля «Месяц в деревне»
в театре им. Маяковского
.
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