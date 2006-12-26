Ты заснешь надолго, Моцарт...

Московский художественный театр имени Чехова (МХТ) представил новую версию истории Моцарта и Сальери. Спектакль, который называется "Последняя ошибка Моцарта" (Концерт обреченных), поставлен по пьесе молодого драматурга Дмитрия Минченка режиссером Юрием Ереминым. В пьесе два персонажа - вдова Моцарта Констанца (ее играет Евдокия Германова) и вдова Сальери - Тереза (актриса Ольга Барнет). "Концерт обреченных" - это седьмая пьеса драматурга, две из которых посвящены кинозвезде Марлен Дитрих, одна - Фрэнку Синатра, одна - Хрущеву и вот теперь - Моцарту. "Я сам удивился, когда понял, что мои пьесы представляют собой своеобразную серию "Жизнь замечательных людей", - сказал РИА Новости Минченок, - размышляя над тем, что привлекло меня к этим личностям и что их объединяет, я сделал такой вывод. Эти крупные фигуры, незаурядные таланты, окруженные толпой поклонников или подчиненных, на самом деле были страшно одинокими людьми". По его словам, "мне было интересно, каково им было в этом состоянии и как они справлялись с этим". Что же касается Моцарта и общеизвестной легенды об отравлении его Сальери, Минченок сказал: "Я изучил немало работ историков и воспоминаний современников Моцарта и Сальери и пришел к выводу, что у всех близких к Моцарту людей, их было 13 человек - это его друзья, возлюбленные и мужья его любовниц, были разные причины его ненавидеть и в конце концов убить. Но не было причины сделать это только у Сальери".

В пьесе жена Сальери, уверенная, что муж не виновен в смерти Моцарта, приходит к вдове музыкального гения, чтобы оправдать Сальери и покончить с враждой. В репертуаре МХТ имени Чехова два спектакля про историю, связанную со смертью Моцарта, - "Амадей" и "Последняя ошибка Моцарта" (Концерт обреченных), представляющую на этот счет две разные версии.