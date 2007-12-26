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"Чайка" прилетела 12-й раз

26 декабря
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26 декабря 2007
В МХТ им. Чехова во вторник состоялась 12-я Торжественная церемония вручения театральной премии "Чайка". "Какая прекрасная церемония, мне так приятно стоять на этой сцене", - сказал один из номинантов актер Максим Суханов, получивший вместе с Александром Сириным "чайку" за лучший актерский дуэт.
С ним не согласился, в шутку, конечно, другой номинант - художественный руководитель Ленкома Марк Захаров: "Мы тут вместе с режиссером Агеевым напечатаны в программке мелким шрифтом, значит мы с ним художники гонимые, и это хорошо".
Премия "Чайка" в очередной раз доказала право именоваться самым веселым театральным событием. Бессменные ведущие церемонии Екатерина Коновалова и Игорь Золотовицкий желали зрителям новогоднего настроения, импровизировали и, наконец, забыв о сценарии, поздравили артиста Михаила Трухина со свадьбой: артист в этот день женился на своей подруге Анне Нестерцовой. Зрители разразились криками "Горько!".
Праздничное настроение раздаче призов не помешало. Главную актерскую номинацию "Маска Zorro" получил Анатолий Белый ("Человек-подушка").
В номинации за лучшую комедийную женскую роль - "Улыбка Ж" - победила Ирина Гринева ("Орнитология"), премию "Улыбка М" получил Виталий Хаев ("Фигаро. События одного дня"), почетная премия "Патриарх" досталась руководителю РАМТ Алексею Бородину.
В номинации за лучший актерский ансамбль приз присудили спектаклю Кирилла Серебренникова "Человек-подушка" (МХАТ им .Чехова).
Несмотря на то, спектакль "Тартюф", поставленным в Ленкоме режиссером Владимиром Мирзоевым, выдвинули в восьми номинациях, при раздаче наград явных фаворитов не оказалось.
Обладателями премии стали также актеры Кирилл Плетнев, Анна Дубровская, Евгений Редько, Сергей Чонишвили, Ирина Пегова, Константин Богомолов, критик Дина Годер, художники Зиновий Моргулин, Наталья Войнова.
Церемония закончилась заполночь и многие зрители отправились продолжать праздник в клубе "Реставрация".
Театральную премию "Чайка" придумал тогдашний генеральный продюсер канала ТВ-6 Иван Демидов в декабре 1996 года. Вручается премия по 19-ти номинациям, в том числе, - "Господин оформитель" - лучшее оформление спектакля, "Pret-a-porter" - лучший художник по костюмам, "Злодей" - лучший отрицательный образ, "Некоторые любят погорячее" - лучшая откровенная (эротическая) сцена, не выходящая за рамки вкуса, "Сделай шаг" - премия режиссеру за нетрадиционное прочтение классического произведения и "Патриарх" - почетная премия за вклад в развитие театрального искусства.
В поле зрения премии в первую очередь попадают самые "нашумевшие" и кассовые спектакли, так называемый "мейнстрим". В разные годы лауреатами премии становились Олег Ефремов, Марк Захаров, Олег Табаков, Петр Фоменко, Роберт Стуруа, Лев Додин, Гия Канчели.
Премию "Чайка" называют самой веселой еще и потому, что ее церемония по жанру напоминает театральный капустник, и потому, что вручение премии традиционно проводится в канун Нового года.
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Анатолий БелыйИрина ГринёваАнна ДубровскаяМарк ЗахаровИгорь ЗолотовицкийВладимир МирзоевИрина ПеговаКирилл ПлетнёвЕвгений РедькоКирилл СеребренниковАлександр СиринМаксим СухановМихаил ТрухинСергей Чонишвили
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