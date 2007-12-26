"Чайка" прилетела 12-й раз

В МХТ им. Чехова во вторник состоялась 12-я Торжественная церемония вручения театральной премии "Чайка". "Какая прекрасная церемония, мне так приятно стоять на этой сцене", - сказал один из номинантов актер Максим Суханов
, получивший вместе с Александром Сириным
"чайку" за лучший актерский дуэт.
С ним не согласился, в шутку, конечно, другой номинант - художественный руководитель Ленкома Марк Захаров
: "Мы тут вместе с режиссером Агеевым напечатаны в программке мелким шрифтом, значит мы с ним художники гонимые, и это хорошо".
Премия "Чайка" в очередной раз доказала право именоваться самым веселым театральным событием. Бессменные ведущие церемонии Екатерина Коновалова
и Игорь Золотовицкий
желали зрителям новогоднего настроения, импровизировали и, наконец, забыв о сценарии, поздравили артиста Михаила Трухина
со свадьбой: артист в этот день женился на своей подруге Анне Нестерцовой. Зрители разразились криками "Горько!".
Праздничное настроение раздаче призов не помешало. Главную актерскую номинацию "Маска Zorro" получил Анатолий Белый
("Человек-подушка").
В номинации за лучшую комедийную женскую роль - "Улыбка Ж" - победила Ирина Гринева
("Орнитология"), премию "Улыбка М" получил Виталий Хаев ("Фигаро. События одного дня"), почетная премия "Патриарх" досталась руководителю РАМТ Алексею Бородину
.
В номинации за лучший актерский ансамбль приз присудили спектаклю Кирилла Серебренникова
"Человек-подушка" (МХАТ им .Чехова
).
Несмотря на то, спектакль "Тартюф", поставленным в Ленкоме
режиссером Владимиром Мирзоевым
, выдвинули в восьми номинациях, при раздаче наград явных фаворитов не оказалось.
Обладателями премии стали также актеры Кирилл Плетнев
, Анна Дубровская
, Евгений Редько
, Сергей Чонишвили
, Ирина Пегова
, Константин Богомолов
, критик Дина Годер
, художники Зиновий Моргулин
, Наталья Войнова
.
Церемония закончилась заполночь и многие зрители отправились продолжать праздник в клубе "Реставрация".
Театральную премию "Чайка" придумал тогдашний генеральный продюсер канала ТВ-6 Иван Демидов
в декабре 1996 года. Вручается премия по 19-ти номинациям, в том числе, - "Господин оформитель" - лучшее оформление спектакля, "Pret-a-porter" - лучший художник по костюмам, "Злодей" - лучший отрицательный образ, "Некоторые любят погорячее" - лучшая откровенная (эротическая) сцена, не выходящая за рамки вкуса, "Сделай шаг" - премия режиссеру за нетрадиционное прочтение классического произведения и "Патриарх" - почетная премия за вклад в развитие театрального искусства.
В поле зрения премии в первую очередь попадают самые "нашумевшие" и кассовые спектакли, так называемый "мейнстрим". В разные годы лауреатами премии становились Олег Ефремов
, Марк Захаров
, Олег Табаков
, Петр Фоменко
, Роберт Стуруа
, Лев Додин
, Гия Канчели
.
Премию "Чайка" называют самой веселой еще и потому, что ее церемония по жанру напоминает театральный капустник, и потому, что вручение премии традиционно проводится в канун Нового года.
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