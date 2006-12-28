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"Васса Железнова". Премьера в БДТ

28 декабря
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28 декабря 2006
"Васса Железнова" – одна из самых глубоких и сложных пьес М.Горького была создана в 1935 году в результате переработки одноименного произведения, написанного в 1910 году. В разное время Вассу играли такие известные актрисы, как Серафима Бирман, Фаина Раневская, Вера Пашенная, Инна Чурикова. Действие пьесы разворачивается в начале прошлого века, но ее конфликты, характеры, взаимоотношения героев оказались очень актуальны сегодня.
Большой Драматический Театр в новом спектакле "Васса Железнова", премьера которго состоялась 28 декабря 2006 года, предлагает по-новому взглянуть на судьбу горьковской героини, через трагедию семьи Железновой понять первопричину наших сегодняшних бед.
Режиссер Сергей Яшин обратился к первому варианту пьесы 1910 года и, сделав его драматургической первоосновой, дополнил версией 1936 года, убрав фигуру революционерки Рашель, отводя социальный конфликт на второй план. В новом спектакле исследуются внутренние противоречия Вассы, приведшие столь яркую, сильную женщину к нравственной катастрофе. В погоне за преуспеванием Васса утратила главное – душу. В судьбе семьи Железновых отразилась драма и нашего времени.
Художник Елена Качелаева предложила необычный сценографический образ спектакля: дом-корабль на просторах Волги-матушки, великой реки жизни, означающей вечное движение России. И корабль здесь - дом Вассы Железновой, попавший в грозный шторм обновляющейся эпохи. Почему этот гигант терпит крушение, а его обитатели – крах, предлагает поразмыслить зрителям спектакль БДТ, утверждая вечные ценности во времена, когда жизнь многих подчинена делу, и значимость, состоятельность человека определяют лишь преуспевание и деньги.

В спектакле заняты:
Юрий Толубеев, Светлана Крючкова, Геннадий Богачев, Татьяна Бедова, Василий Реутов, Инна Патракова, Федор Лавров, Мария Лаврова, Екатерина Марусяк, Ксения Назарова, Варвара Павлова, Елена Шварева, Алексей Винников, Сергей Галич
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Татьяна БедоваГеннадий БогачёвСветлана КрючковаВасилий РеутовЮрий Толубеев
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