Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

МОСТ: «Зимние сны»

29 декабря
Все года

Театральная хроника >>
29 декабря 2009
Хоть и с опозданием в несколько месяцев (подробности по адресу http://www.newizv.ru/news/2009-10-22/116265/) 22 декабря МОСТ открыл сезон 2009-2010. Первый показ - музыкальный спектакль «Аэропорт» - прошёл на сцене театра под рук. А.Джигарханяна, а с 24 по 27 декабря премьера сезона - музыкальное кабаре «Зимние сны» «обкатывали» уже на новой - собственной - площадке театра (Б. Садовая, 6).
В новой работе заслуженного деятеля искусств Евгения Славутина (кабаре «Синие ночи ЧК», «Новогодний вертеп», «Кабаре 03») участвуют и любимцы московской театральной публики (Георгий Долмазян, Яна Лемешко, Алина Симонова), и восходящие звезды театра, лауреаты европейских фестивалей!
Но сперва о помещении: отсутствие нарядного фасада с лихвой компенсируется приветливостью «как на подбор» молодых, красивых и артистичных сотрудников и глянцевой чистотой - только-только был окончен ремонт. Сама сцена, располагающаяся уровнем ниже зрительного зала, и практически ничем от него не отделённая, с одной стороны, напоминает об античном театре, с другой - о кафешантане.
На этом совмещении - античной патетики и кафешантанной фривольности - и балансирует новая программа театра. Стихи Мандельштама «Бессонница.Гомер.Тугие Паруса» исполняются конферансье Кожухарём в семейных трусах «в сердечко».
Безнадёжно грустной песне Татьяны Пашковой сопутствует поднимающая настроение хореография. Тему площадного театра развивают «итальянские маски» и интерактив, причём архетипы прошлого как и положено «во снах» уютно сочетаются с объектами поп-фантазий современности: женщина в форме, женщина с плёткой и просто «убойная сила» - домашняя женщина в халате и тапочках.
Прекратить фантазировать студентам не запретишь - а Московский Открытый Студенческий Театр, как показала премьера, - открыт для любых фантазий. В слегка сублимированном творческом виде фантазии неплохо идут под шампанское и легкую закуску.
Ещё фото со спектакля тут:
http://picasaweb.google.com/AMikhailova08/ZxmpyJ?feat=directlink
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
театры
МОСТТеатр под руководством Армена Джигарханяна

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Клод Жансак
27 декабря ушла из жизни французская актриса Клод Жансак.
Кэрри Фишер
27 декабря ушла из жизни американская актриса Кэрри Фишер.
Евгения Мкртумян
26 декабря ушла из жизни актриса Евгения Мкртумян.
Николай Ивасив
25 декабря ушёл из жизни кинооператор Николай Ивасив.

День рождения >>

Всеволод Абдулов
Елена Аминова
Екатерина Кистень
Эдуард Марцевич
Сергей Проханов
Дарья Семёнова
Олег Семисынов
Вадим Сквирский
Виктор Тарасов
Джон Войт
Вивека Линдфорс
Джуд Лоу
Диего Луна
Дэнни Макбрайд
Мэри Тайлер Мур
Дженнифер Эль
все родившиеся 29 декабря >>

Премьеры ТВ

Три королевы
26 декабря
Первый канал
Нечаянно
30 декабря
ТНТ
Притворщики
30 декабря
ТВЦ
Шерлок
1 января
Первый канал
Кукушечка
2 января
Россия 1
Стройка
2 января
НТВ

ревью