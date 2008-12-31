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Новый Год - на сцене

31 декабря
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31 декабря 2008
Как обычно, актеры встречают Новый Год, практически, на сцене: кто-то успевает домой к двенадцати ночи, а некоторые и после Нового Года спешит на детский утренник, чтобы сыграть Волка.
Например, актер Даниил Спиваковский 31 декабря сыграл премьеру в театре Маяковского «Опасный поворот». Это будет уже 12 год подряд, когда последний день года Спиваковский проводит на сцене родного театра.
Актриса Анна Чурина назвала свои планы встречи Нового года традиционными.
- Накануне собираемся устроить дочери ёлку, - рассказала актриса, - это будет утренник с подарками от деда Мороза и Снегурочки в небольшом ресторане в загородном поселке, где мы живем. На праздник собираем малышей своих родственников и знакомых.
В новогодние каникулы Чурина останется в Москве - вовсю идет подготовка к февральской премьере спектакля «Предательство» (по пьесе Пинтера).
В постановке заняты Маским Суханов и Андрей Мерзликин. Репетиции идут почти каждый день, и актеры решили несколько праздничных дней посвятить работе.
Нонна Гришаева 31 декабря сыграла в театре Вахтангова в спектакле «Мадемуазель Нитуш» и отправилась домой встречать Новый Год вместе с семьей.
Виктория Толстоганова по традиции устроила детский праздник за городом. На дачу съехались многочисленные друзья с маленькими детьми. Для них приглашенные студенты ГИТИСа разыграли новогоднюю сказку.
- Новый год – праздник семейный, - считает актриса, - и мы стараемся встречать его радостно, в кругу самых близких. А чтобы дети не догадались, что дед Мороз Андрей Кузичев или еще кто-то из родственников, мы всегда приглашаем студентов театральных ВУЗов.
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