Бенефис. Всего 45…

анонс

11 февраля 2007

250-летие русского драматического театра

30 августа 2006 года исполняется 250 лет со дня подписания императрицей Елизаветой Высочайшего Указа об учреждении русского государственного общедоступного театра, который положил начало государственной политики России в области театрального искусства.