Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Режиссерский дебют Маргариты Бычковой

6 декабря
Все года

Театральная хроника >>
6 декабря 2010
На сцене музея им.Ф.М.Достоевского 6 и 7 декабря - моноспектакль «3d» по пьесе польского драматурга Кшиштофа Бизё «Рыдания».
Заслуженная артистка России, актриса театра им.В.Ф.Комиссаржевской Маргарита Бычкова дебютировала в этом спектакле в качестве режиссера. Всех героинь играет Елена Биргер.
«3d» - первая режиссерская работа Маргариты Бычковой. Это история трех женщин из одной семьи: бабушки, матери и дочери. «Генетика женского одиночества, - говорит Маргарита, - сохранённая чистота, нежность, любовь и преданность, передаваемая из поколения в поколение».
Пьеса Кшиштофа Бизё «Рыдания» сконструирована из монологов трех женщин, представительниц одной семьи: дочери, матери и бабушки. Три поколения потерянных женщин — восемнадцатилетняя, сорокачетырехлетняя и семидесятилетняя. Они все дезориентированы, все несчастливы.
Сюжеты монологов - «плачей» вполне обычны: 44−летняя мать потеряла работу, впала в депрессию и украла в магазине дорогое пальто — то ли для того, чтобы произвести впечатление на будущего работодателя, то ли просто антидепрессант вовремя не подействовал. 18−летняя дочь ненавидит родителей и мечтает о суперджинсах с красными вставками. Ради денег она отдается вызывающему у нее отвращение ухажеру. 67−летняя бабка ведет нескончаемый диалог с умершим мужем, мечтает выиграть в лотерею и становится жертвой наркоманов…
Три истории, один диагноз: отсутствие сознания своей красоты и, как следствие, дефицит внутреннего огня. Сегодня психоаналитик сказал бы: «Снижение самооценки на фоне кризиса в экономике».
«Рыдания», вынесенное в название пьесы, в контексте современной российской действительности - неуместно. Рыдания – это страсть, это бурное проживание горя. Героини живут, словно во сне, в некой матрице, и название получается механистичное, компьютерное – «3d».

Музей Достоевского (Кузнечный переулок, 5/2)
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Маргарита Бычкова

фотографии >>
Режиссерский дебют Маргариты Бычковой фотографии
Режиссерский дебют Маргариты Бычковой фотографии
Режиссерский дебют Маргариты Бычковой фотографии
Режиссерский дебют Маргариты Бычковой фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Новые драмы - новые направления

Новые драмы - новые направления

15-24 сентября на арт-хаусных площадках Москвы ("Практика", "ТЕАТР.DOC", Центр Мейерхольда) прошел V Фестиваль Современной Пьесы "Новая драма". Его вдохновителями в 2002 году стали Эдуард Бояков, Елена Гремина и Михаил Угаров, известные по многим нашумевшим театральным проектам.
Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Валдис Лиепиньш
4 декабря скончался актёр Валдис Лиепиньш.
Шаши Капур
4 декабря ушёл из жизни индийский актёр Шаши Капур.
Александр Солдатов
3 декабря ушёл из жизни актёр Александр Солдатов.
Ханс Калдоя
1 декабря ушёл из жизни актёр Ханс Калдоя.
Андрей Седов
30 ноября ушёл из жизни оперный певец, педагог Андрей Седов.

День рождения >>

Александр Балуев
Лариса Блинова
Евгения Бордзиловская
Михаил Евдокимов
Екатерина Кабак
Григорий Лямпе
Ольга Науменко
Эвальд Хермакюла
Елена Шилова (II)
Райан Карнс
Олаф Любашенко
Бартош Опаня
ДжоБет Уильямс
Хайме Фернандес
Том Халс
Рольф Хоппе
все родившиеся 6 декабря >>

Премьеры ТВ

Провокатор
4 декабря
Россия 1
Тот, кто не спит
4 декабря
Интер
Чужое лицо
4 декабря
НТВ
Казнить нельзя помиловать
6 декабря
НТВ
Мне с Вами по пути
9 декабря
Россия 1
Серебряный бор
11 декабря
Первый канал
Тайны следствия-17
11 декабря
Россия 1

ревью